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市场报道 | 2012年 5月 20日 星期日 13:24 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期金5月15日持仓报告(表)

路透5月18日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年5月15日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(422,091口)

164,051 49,909 35,429 170,616 309,533 370,096 394,871 51,995 27,220

较5月8日变动(增加4,293口)

-2,079 7,082 -1,111 9,579 -2,959 6,389 3,012 -2,096 1,281

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

38.9 11.8 8.4 40.4 73.3 87.7 93.6 12.3 6.4

各类交易商数量(总计为309家)

157 77 80 56 50 239 186 (完)

--编译 张若琪;审校 白云

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