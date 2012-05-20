〔台湾政经〕马英九于纷扰声中续任总统,在野党将提内阁不信任案

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 就职演说提出五大支柱:打造幸福台湾
* 519数万民众游行抗议,反对党要求内阁完全改组
* 马就职演说重申一国两区引关注
* 学者认为需深切检讨以赢回民意
记者 林妙容
路透台北5月20日电---台湾总统马英九周日于纷扰声中正式展开第二任期,其就职演说中将经济自由化列为施政重点.而在两岸关系上,则重申"一国两区"概念,称此为最理性务实的定位.
马英九在其就职演说中重申过去论述,以五大支柱包括推动经济自由化的强化经济成长动能、创造就业与落实社会正义、打造低碳绿能环境、厚植文化国力及积极培育延揽人才来"打造幸福台湾".
在强化经济动能上,他表示台湾必须改变保护主义思维,加快自由化脚步,排除贸易和投资的人为障碍,尽快完成两岸经济合作架构协议(ECFA)的后续协商,及于八年内做好加入"跨太平洋经济伙伴协定"(TPP)的准备.
他并针对近来外界指评其改革措施回应,称国家要发展,就必须改革,要改革就要承受调整的阵痛,不能把烫手山芋与沈重包袱留给下一代.
两岸关系部分,他仍称在"九二共识,一中各表"的基础上,推动两岸和平发展.不过他指宪法定位就是"一个中华民国,两个地区",是最理性务实的定位.
他并表示,希望尽速与在野党领袖展开对话.
**逾五万人游行**
在马英九正式上任前一天,反对党发起的抗议游行,台北市警方估有逾五万民众参与,诉求油电不要双涨,总统向人民道歉.
就在马英九的就职演说后,民进党代理主席陈菊发表声明,指因总统未能深切检讨,该党将对陈冲内阁提出不信任案.
"陈冲必须为过去这段期间各种错误施政下台,内阁必须完全改组."陈菊说.
针对外界对其领导力的质疑,马英九在就职后的记者会中表示,"请放心,我不会独断独行."他也同时表示,三个月前内阁已改组过,但未来如果有必要,也不是不能推动.
他在记者会中亦指出,目前两岸没有任何迫切性签和平协议.
政治大学经济系教授庄奕琦认为马英九演说缺乏新意,重点仍在其能否深切检讨其公共政策的决策过程太过粗糙,让民间感受不到其领导力.
淡江大学战略研究所教授王崑义则认为,马英九指明一国两区的定义,其中一国为"中华民国"是进一步补足此前国民党荣誉主席吴伯雄在北京抛出"一国两区"的不足之处,这让反对党和北京也无置评的余地,可为此争议暂告一段落.
但他认为,陈冲内阁确实应为这阵子来的决策负责,因其专业评估不足,而非马英九应为此负责.
今年3月,国民党荣誉主席吴伯雄在北京与中国国家主席胡锦涛会面时,首度提出法理的"一国两区"概念,为两岸进一步政治对话打开想像空间.[ID:nST0443826]
马英九于今年1月举行的总统大选中,以689万票,得票率51.6%连任.但较2008年时的得票数流失了约76万票.当选后在第二任期尚未开始前,马英九即推动油电双涨、证所税改革等方案,但民间普遍反应不佳,民望迅速跌落.(完)
马英九就职演说全文请参阅:(here)
--审校 杨淑祯
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