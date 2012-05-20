〔台湾政经〕马英九于纷扰声中续任总统,在野党将提内阁不信任案

* 就职演说提出五大支柱:打造幸福台湾

* 519数万民众游行抗议,反对党要求内阁完全改组

* 马就职演说重申一国两区引关注

* 学者认为需深切检讨以赢回民意

记者 林妙容

路透台北5月20日电---台湾总统马英九周日于纷扰声中正式展开第二任期,其就职演说中将经济自由化列为施政重点.而在两岸关系上,则重申"一国两区"概念,称此为最理性务实的定位.

马英九在其就职演说中重申过去论述,以五大支柱包括推动经济自由化的强化经济成长动能、创造就业与落实社会正义、打造低碳绿能环境、厚植文化国力及积极培育延揽人才来"打造幸福台湾".

在强化经济动能上,他表示台湾必须改变保护主义思维,加快自由化脚步,排除贸易和投资的人为障碍,尽快完成两岸经济合作架构协议(ECFA)的后续协商,及于八年内做好加入"跨太平洋经济伙伴协定"(TPP)的准备.

他并针对近来外界指评其改革措施回应,称国家要发展,就必须改革,要改革就要承受调整的阵痛,不能把烫手山芋与沈重包袱留给下一代.

两岸关系部分,他仍称在"九二共识,一中各表"的基础上,推动两岸和平发展.不过他指宪法定位就是"一个中华民国,两个地区",是最理性务实的定位.

他并表示,希望尽速与在野党领袖展开对话.

**逾五万人游行**

在马英九正式上任前一天,反对党发起的抗议游行,台北市警方估有逾五万民众参与,诉求油电不要双涨,总统向人民道歉.

就在马英九的就职演说后,民进党代理主席陈菊发表声明,指因总统未能深切检讨,该党将对陈冲内阁提出不信任案.

"陈冲必须为过去这段期间各种错误施政下台,内阁必须完全改组."陈菊说.

针对外界对其领导力的质疑,马英九在就职后的记者会中表示,"请放心,我不会独断独行."他也同时表示,三个月前内阁已改组过,但未来如果有必要,也不是不能推动.

他在记者会中亦指出,目前两岸没有任何迫切性签和平协议.

政治大学经济系教授庄奕琦认为马英九演说缺乏新意,重点仍在其能否深切检讨其公共政策的决策过程太过粗糙,让民间感受不到其领导力.

淡江大学战略研究所教授王崑义则认为,马英九指明一国两区的定义,其中一国为"中华民国"是进一步补足此前国民党荣誉主席吴伯雄在北京抛出"一国两区"的不足之处,这让反对党和北京也无置评的余地,可为此争议暂告一段落.

但他认为,陈冲内阁确实应为这阵子来的决策负责,因其专业评估不足,而非马英九应为此负责.

今年3月,国民党荣誉主席吴伯雄在北京与中国国家主席胡锦涛会面时,首度提出法理的"一国两区"概念,为两岸进一步政治对话打开想像空间.[ID:nST0443826]

马英九于今年1月举行的总统大选中,以689万票,得票率51.6%连任.但较2008年时的得票数流失了约76万票.当选后在第二任期尚未开始前,马英九即推动油电双涨、证所税改革等方案,但民间普遍反应不佳,民望迅速跌落.(完)

马英九就职演说全文请参阅:(here)