《日本重要政经日程》--5月21日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(除特别说明外,均为GMT时间)
0500 - 4月粗钢产出
0445 - 日本前财务省官员行天丰雄在东京举行的哥伦比亚商业学校会议发表演说.前日本央行副总裁岩田一政也将发表演说.
0700 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森在东京举行的哥伦比亚商业学校会议上参加有关"全球金融监管环境"的小组讨论
0800 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧和亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在东京研讨论发表演说
0915 - 美联储洛克哈特在东京就货币政策发表演说
1130 - 美联储洛克哈特参加在东京会议的小组讨论会.
1200 - 三菱电机(6503.T)举行中期计画简报会
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 戴素萍;审校 孙茉莉
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路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。