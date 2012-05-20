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亚洲 | 2012年 5月 21日 星期一 06:35 BJT

《日本重要政经日程》--5月21日

(除特别说明外,均为GMT时间)

0500 - 4月粗钢产出

0445 - 日本前财务省官员行天丰雄在东京举行的哥伦比亚商业学校会议发表演说.前日本央行副总裁岩田一政也将发表演说.

0700 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森在东京举行的哥伦比亚商业学校会议上参加有关"全球金融监管环境"的小组讨论

0800 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧和亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在东京研讨论发表演说

0915 - 美联储洛克哈特在东京就货币政策发表演说

1130 - 美联储洛克哈特参加在东京会议的小组讨论会.

1200 - 三菱电机(6503.T)举行中期计画简报会

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 戴素萍;审校 孙茉莉

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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