《综述》欧洲官员考虑希腊退出欧元区的应变计画,欧股挫跌

* 欧盟执委:在考虑希腊应变计画

* 民调显示,支持纾困案的希腊政党的支持率升高

* 股市进一步下跌,因担心希腊问题蔓延

* 希腊和德国因公投想法而起争执

路透布鲁塞尔/伦敦5月18日电---欧盟贸易执委周五表示,欧洲的官员们正在着手紧急应变计画,以防希腊被逐出欧元区,与此同时,欧股挫跌,德国则对财政问题犹存提出警告.

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)表示,欧元区债务危机引起的市场不安情况可能还会再持续一、二年."关于欧元区的信心危机...12至24个月后,我们将见到金融市场平静下来,"他表示.

德国似乎加强向希腊施压,希腊政府发言人士表示,德国总理梅克尔提出让希腊举行公投来决定其欧元区成员身分的想法.但柏林当局立即否认这个说法.