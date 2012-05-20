《综述》欧洲官员考虑希腊退出欧元区的应变计画,欧股挫跌

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 欧盟执委:在考虑希腊应变计画
* 民调显示,支持纾困案的希腊政党的支持率升高
* 股市进一步下跌,因担心希腊问题蔓延
* 希腊和德国因公投想法而起争执
路透布鲁塞尔/伦敦5月18日电---欧盟贸易执委周五表示,欧洲的官员们正在着手紧急应变计画,以防希腊被逐出欧元区,与此同时,欧股挫跌,德国则对财政问题犹存提出警告.
德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)表示,欧元区债务危机引起的市场不安情况可能还会再持续一、二年."关于欧元区的信心危机...12至24个月后,我们将见到金融市场平静下来,"他表示.
德国似乎加强向希腊施压,希腊政府发言人士表示,德国总理梅克尔提出让希腊举行公投来决定其欧元区成员身分的想法.但柏林当局立即否认这个说法.
欧股创下12月以来最低水准,因担心希腊退出的效应将会在欧元区蔓延开来,这可能吞蚀西班牙等更大的经济体.
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。