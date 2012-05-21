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亚洲 | 2012年 5月 21日 星期一 08:06 BJT

〔国际油市〕G8加大施压伊朗,称做好动用紧急石油储备的准备

* 奥巴马获得各国对动用政府石油储备的支持

* G8促请IEA待命采取行动

路透马里兰州戴维营5月19日电---八国集团(G8)领导人周六升高对伊朗的压力,暗示若针对伊朗的更严格新制裁威胁到石油供应,他们已做好今夏迅速动用紧急石油储备的准备.

"我们仍一致严重关切伊朗的核计画."G8领导人在结束戴维营会谈后于一份声明稿中指出.

G8以非常直接的措辞,促请国际能源署(IEA)待命采取行动.

这是迄今为止,美国总统奥巴马获得各国支持动用政府石油储备的最清楚迹象,将是两年内二度动用储备.

"考虑到未来几个月石油销售进一步中断的可能性,及预期需求上升,我们正密切监控形势,并准备好召请IEA采取适当行动,确保市场获得足够和及时的供应."G8在周六稍早另一份声明稿称.

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