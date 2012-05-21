《台湾报摘》--工商时报5月21日

中国经济：京津冀协同发展不是甩包袱，是更大空间的资源调配--人民日报
路透北京2月22日 - 中国人民日报周三评论称，京津冀地区三年来的发展表明，协同发展不是甩包袱，而是打开各自的家门，在更大空间中进行资源调配、产业布局，从而实现互利共赢。
* 头版头条:
--总统马英九昨表示,国家要发展必须改革,改革就要承受调整的阵痛.显示备受外界争议的证所税将会势在必行.据了解,行政院长将努力与立法院密集沟通,讨论一个大家可接受的整合版本,努力争取本会期结束前可送出财政委员会大门,甚至希望立法院延会时能有明朗的结果.
* 其他:
--台电经营绩效大体检,也把民营化纳入检讨项目之一,不过新任台电董事长黄重球对民营化态度保留,他说,目前要谈民营化时机过早,除了会有财团化疑虑之外,从金融风暴到日本福岛事件,都可以看出,国营事业仍然有存在必要性.
--参股大陆华一银行,富邦金(2881.TW)、国泰金(2882.TW)、兆丰金(2886.TW)三龙抢珠.据两岸金融圈权威消息人士透露,大陆银监会原本在去年底已核准华一银行由当地外银以约当每股净值2.8倍的价格参股,但国台办却在最后关头出手挡下.国台办保留给台资银行参股的态势已非常明确.
--受到大陆需求减缓与下游塑化产品利差低于预期的影响,麦格理资本证券昨日全面调降台塑集团旗下四档上市公司今年与明年获利预估值与目标价,幅度分别达30%与12%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 林高丽
路透北京2月22日 - 中国人民日报周三评论称，京津冀地区三年来的发展表明，协同发展不是甩包袱，而是打开各自的家门，在更大空间中进行资源调配、产业布局，从而实现互利共赢。
* 美联储官员鹰派讲话支撑美元 * 欧元小幅上涨，但法国大选担忧仍然带来压力 路透东京2月22日 - 美元周三在亚洲盘初小幅下跌，因投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)最近一次会议的记录，以寻找升息步伐的线索；同时欧元整理跌幅，仍受欧洲政治担忧打压。 美联储周三稍晚将公布的会议记录，是投资者的一个关注重点。会议记录可能强化或削弱近期美联储决策官员的鹰派言论。 美国克利夫兰联储总裁梅斯特在周一晚些时候表示，如果经济继续维持当前的表现，她不会对在现阶段升息感到不安。 费城联邦储备银行总裁哈克表示，如果到3月中旬会议时通胀、产出和其他数据持续显示美国经济保持增长，那么他到时候将支持升息。 美元兑日圆 跌0.1%至113.56日圆，脱离一周前触及的1月末以来最高水平114.955日圆。 “美联储的言论推高了美元，但在亚洲时段上档压力沉重，受日企季节性地向本国汇入所得等因素拖累，”大和证券首席外汇分析师Mitsuo Imaizumi称。 “我们都在等待
财政司司长陈茂波今天将发表上任首份财政预算案，市民除了关注在庞大盈余下，他会如何还富于民外，也关心他会否与前任财爷曾俊华审慎保守作风不同，进取预测收入并大手投资未来？