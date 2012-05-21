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亚洲 | 2012年 5月 21日 星期一 08:16 BJT

《台湾报摘》--工商时报5月21日

* 头版头条:

--总统马英九昨表示,国家要发展必须改革,改革就要承受调整的阵痛.显示备受外界争议的证所税将会势在必行.据了解,行政院长将努力与立法院密集沟通,讨论一个大家可接受的整合版本,努力争取本会期结束前可送出财政委员会大门,甚至希望立法院延会时能有明朗的结果.

* 其他:

--台电经营绩效大体检,也把民营化纳入检讨项目之一,不过新任台电董事长黄重球对民营化态度保留,他说,目前要谈民营化时机过早,除了会有财团化疑虑之外,从金融风暴到日本福岛事件,都可以看出,国营事业仍然有存在必要性.

--参股大陆华一银行,富邦金(2881.TW)、国泰金(2882.TW)、兆丰金(2886.TW)三龙抢珠.据两岸金融圈权威消息人士透露,大陆银监会原本在去年底已核准华一银行由当地外银以约当每股净值2.8倍的价格参股,但国台办却在最后关头出手挡下.国台办保留给台资银行参股的态势已非常明确.

--受到大陆需求减缓与下游塑化产品利差低于预期的影响,麦格理资本证券昨日全面调降台塑集团旗下四档上市公司今年与明年获利预估值与目标价,幅度分别达30%与12%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年; 审校 林高丽

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