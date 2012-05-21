《台湾报摘》--经济日报5月21日

中国经济：京津冀协同发展不是甩包袱，是更大空间的资源调配--人民日报
路透北京2月22日 - 中国人民日报周三评论称，京津冀地区三年来的发展表明，协同发展不是甩包袱，而是打开各自的家门，在更大空间中进行资源调配、产业布局，从而实现互利共赢。
* 头版头条:
--马英九总统在昨日就职演说中强调要推动"自由经济示范区".政府高层昨日透露,经建会正紧锣密鼓规划,其中最关键的为是否开放和大陆区对区往来,比照世界贸易组织(WTO)或WTO+(超WTO)待遇等,已进入评估阶段.
* 其他:
--六大工商团体与10大产业代表昨日群聚全国工业总会,强力反对复征证所税,并要求政府要加速与世界各国签定自由贸易协定(FTA),让台湾产业更具有竞争力.
--公股金融机构高层人事异动,本周五改选的台企银(2834.TW)将是第一炮,目前倾向暂时先由现任董事长罗泽成续任,6月再连同其他行库改选另作规划;金管会主委陈裕璋则传出可能转任事业单位董座.
--裕隆(2201.TW)集团执行长严凯泰说,集团在大陆布局今年开花结果,在大陆汽车的销售数量、营收与获利首次超越台湾市场,裕隆集团将由台湾的裕隆变身为区域的裕隆.
--奇美电(3481.TW)内部已订出今年营运目标,要在第二季终结亏损,达到损益两平,下半年则要挑战大赚数百亿台币的最高目标.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 林高丽
路透北京2月22日 - 中国人民日报周三评论称，京津冀地区三年来的发展表明，协同发展不是甩包袱，而是打开各自的家门，在更大空间中进行资源调配、产业布局，从而实现互利共赢。
* 美联储官员鹰派讲话支撑美元 * 欧元小幅上涨，但法国大选担忧仍然带来压力 路透东京2月22日 - 美元周三在亚洲盘初小幅下跌，因投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)最近一次会议的记录，以寻找升息步伐的线索；同时欧元整理跌幅，仍受欧洲政治担忧打压。 美联储周三稍晚将公布的会议记录，是投资者的一个关注重点。会议记录可能强化或削弱近期美联储决策官员的鹰派言论。 美国克利夫兰联储总裁梅斯特在周一晚些时候表示，如果经济继续维持当前的表现，她不会对在现阶段升息感到不安。 费城联邦储备银行总裁哈克表示，如果到3月中旬会议时通胀、产出和其他数据持续显示美国经济保持增长，那么他到时候将支持升息。 美元兑日圆 跌0.1%至113.56日圆，脱离一周前触及的1月末以来最高水平114.955日圆。 “美联储的言论推高了美元，但在亚洲时段上档压力沉重，受日企季节性地向本国汇入所得等因素拖累，”大和证券首席外汇分析师Mitsuo Imaizumi称。 “我们都在等待
财政司司长陈茂波今天将发表上任首份财政预算案，市民除了关注在庞大盈余下，他会如何还富于民外，也关心他会否与前任财爷曾俊华审慎保守作风不同，进取预测收入并大手投资未来？