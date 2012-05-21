《台湾报摘》--经济日报5月21日

* 头版头条:

--马英九总统在昨日就职演说中强调要推动"自由经济示范区".政府高层昨日透露,经建会正紧锣密鼓规划,其中最关键的为是否开放和大陆区对区往来,比照世界贸易组织(WTO)或WTO+(超WTO)待遇等,已进入评估阶段.

* 其他:

--六大工商团体与10大产业代表昨日群聚全国工业总会,强力反对复征证所税,并要求政府要加速与世界各国签定自由贸易协定(FTA),让台湾产业更具有竞争力.

--公股金融机构高层人事异动,本周五改选的台企银(2834.TW)将是第一炮,目前倾向暂时先由现任董事长罗泽成续任,6月再连同其他行库改选另作规划;金管会主委陈裕璋则传出可能转任事业单位董座.

--裕隆(2201.TW)集团执行长严凯泰说,集团在大陆布局今年开花结果,在大陆汽车的销售数量、营收与获利首次超越台湾市场,裕隆集团将由台湾的裕隆变身为区域的裕隆.

--奇美电(3481.TW)内部已订出今年营运目标,要在第二季终结亏损,达到损益两平,下半年则要挑战大赚数百亿台币的最高目标.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.