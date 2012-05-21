〔日本个股〕朝日对近13亿美元收购新西兰ILG不满,欲寻求补偿--报导

路透墨尔本5月21日电---一份报纸周一报导指出,日本朝日集团控股(2502.T)可能为其去年从两家私募股权投资公司手中买下新西兰饮料集团Independent Liquor(ILG)寻求补偿,正就其所付金额"提问".

朝日集团以12.7亿美元,向私募股权集团Unitas和Pacific Equity Partners(PEP)买下Independent Liquor.这家总部位于奥克兰的公司生产并配销酒精饮料.[ID:nST0473123]

报纸The Age的报导称,朝日集团对此交易感到不快.

"行业臆测,朝日考虑从ILG的前所有者获得某种形式的金钱补偿."报导称,但未引述消息来源.

Independent Liquor在2010年营收为4.144亿新西兰元,但亏损达2,270万新西兰元.

报导指出,Independent Liquor的集团执行长Peter Murphy已离职,目前由一名驻地朝日代表营运.

Unitas和澳洲最大收购公司PEP在2006年以逾10亿美元买下Independent Liquor.收购集团Unitas之前名称为CCMP,是由摩根大通分出.

目前无法立即连络上PEP发表评论.(完)