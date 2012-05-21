〔标题新闻〕伦敦金融区投资银行92%岗位过去一年薪资冻结,3.5%减薪--研究

中国证券：新三板酝酿再分层，创新层之上推精选层并引入竞价交易--报载

路透上海2月22日 - 中国证券报周三报导，继去年新三板被划分为基础层和创新层后，监管层正研究在创新层之上再推出“精选层”，并引入竞价交易等制度，以加大新三板制度供给改革。市场人士称，上述举措有利于提升新三板活跃度、增加流动性，以及激活新三板的融资功能。