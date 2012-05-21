版本:
中国
市场报道 | 2012年 5月 21日 星期一 09:15 BJT

〔标题新闻〕伦敦金融区投资银行92%岗位过去一年薪资冻结,3.5%减薪--研究

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8GIACH]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐