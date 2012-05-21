〔路透调查〕日本公债多空动向指标下滑,欧债危机料将抑制收益率扬升

路透东京5月21日电---汤森路透调查显示,日本公债市场在上周指标收益率跌至近九年低位后人气恶化,但多数市场人士预期欧债危机疑虑将抑制收益率扬升.

日本公债多空动向指标JGBBBI=从一周前上次调查的正36,降至正20.

对本周结束时10年期日债收益率JP10YTN=JBTC的预估中值为0.820%,较周五收盘时的0.825%少了5个基点.

调查发现有43.2%的受访者预期日本公债收益率本周将下滑,低于前次调查的48.9%;有22.7%的受访者预期收益率将上涨,高于前次的13.3%.

有34.1%的受访者预期收益率将横盘整理,前次调查为37.8%.

在周一早盘,10年期收益率上涨1.5个基点至0.840%.周五时一度低见0.815%,为2003年7月以来最低.

全球主要国家领导人周六表示支持希腊留在欧元区,并承诺将采取所有必要措施应对金融动荡,并让越来越受到欧债危机威胁的全球经济恢复活力.[ID:nSB1556784]

日本央行周二开始为期两日的政策会议,但央行料不会有任何进一步的宽松措举,其将监控欧洲情势.

"日本央行在本周中将举行货币政策会议,除非有进一步的宽松举措,否则市场可能会有小幅下滑.但由于希腊情势的进展不太可能有太大的变动,因此任何跌势都将有限,"SMBC日兴证券首席量化宽松分析师Satoshi Yamada表示.

"本周稍晚将标售20年期公债,如果收益率在1.6%以上,应该会顺利标债."

这次在线调查访问了主要机构的96名公债市场人士,有44名给出回覆,回覆率为45.8%,调查时间为周五下午至周日2300GMT.(完)