《新兴市场重要经济事件预告》--5月21日-5月28日

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5月21日(一)
芝加哥--北大西洋公约组织(NATO)峰会(最后一日).
韩国庆州--亚太经合组织(APEC)企业谘询委员会会议(至5月24日).
东京--北亚监管和风险机构(Institute of Regulation and Risk North Asia)会议.美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特将就货币政策发表演讲(0915),并出席小组讨论(1130).
东京--哥伦比亚大学商学院举办题为"全球金融监管环境的紧张局势"的会议,英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森将出席一小组会议.
阿布贾--奈及利亚央行举行货币政策会议(至5月22日).
5月22日(二)
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发表最新经济展望报告(0800).
香港湾仔--北亚监管和风险机构(Institute of Regulation and Risk North Asia)会议.美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表有关货币政策的演讲(1015),欧洲央行副总裁冈斯坦西欧发表演讲(1040),洛克哈特参加小组讨论(1230).
哈萨克斯坦阿斯塔纳--第五届阿斯塔纳经济论坛(AEF)(至5月24日).
比勒陀利亚--南非央行开始为期三天的货币政策委员会会议.
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(预计不发表利率声明).
5月23日(三)
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)部长级理事会会议(至5月24日).
阿布达比--阿拉伯货币基金组织(AMF)-国际货币基金组织(IMF)会议,主题为"加强阿拉伯世界债务资本市场"(至5月24日).
路易港--欧洲央行管委会成员莫尔许参加第九届法语国家央行总裁会议,会议主题为"央行:在全球经济持续变化中的新角色和新使命"(至5月26日).
首尔--韩国央行总裁金仲秀出席该行举办的会议,商讨近期经济事件(2230).
第比利斯--格鲁吉亚央行货币政策委员会会议.
5月24日(四)
日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议(0800).
波兰索波特--欧洲央行执委亚斯穆森在Gdansk Institute for Market Economics举办的第二届欧洲金融会议上发表讲话(1620).
比勒陀利亚--南非央行公布利率决议(1300).
5月25日(五)
哥本哈根--欧盟非正式贸易政策委员会会议
巴黎--第四届拉丁美洲及加勒比海国际经济论坛.
5月28日(一)
布加勒斯特--罗马尼亚央行发布月报最终版本.
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定.
布拉格--捷克央行发布银行业压力测试报告更新版.
波哥大--哥伦比亚央行议息会议.
罗安达--安哥拉央行货币政策委员会会议.(完)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.
--编译 肖群英;审校 龚芳
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