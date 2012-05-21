〔企业并购〕宏利及大都会人寿参与ING亚洲业务出售案投标--消息

* 5月底前将通知入围买家--消息

* 出售案金额可能创下亚洲保险业购并案纪录

* 8-10家买主投标--消息

* 此案可能为投行及法律顾问带来约1亿美元费用入帐

路透香港5月19日电---消息人士周六表示,荷兰国际集团(ING)ING.AS亚洲寿险业务出售案的第一轮投标中,宏利金融(Manulife Financial)(MFC.TO)与美国大都会人寿保险公司(MET.N)均参与出价,这项出售案可能成为有史以来最大的亚洲保险业购并案.

ING出售亚洲寿险及资产管理部门的案子筹画已久,这将协助ING偿还一部分政府援助欠款;ING目前仍需向政府偿还30亿欧元援助金及50%的加价部分.

根据一名知情消息人士称,投标于周五晚间进行,参考出价区间在60-70亿欧元(76-89亿美元).消息人士称,在投标的8-10家企业之中,5月底前将选出进一步浓缩名单,消息人士并称,有五家投标企业表示有意买下ING整个亚洲部门,其余则希望收购部分业务.

三星生命(032830.KS)周四在最后关头决定退出.韩国教保寿险(Kyobo Life)也退出投标,美国保德信金融(PRU.N)是否参与第一轮投标则不明朗.

消息人士称,保德信金融被视为最有能力买下ING整个亚洲部门的买主之一,若保德信缺席,可能不利于竞标的追价动能.

若此案金额突破70亿美元,将创下亚洲最大保险业购并案纪录.

消息人士称,亚洲保险业者友邦(1299.HK)及韩国KB金融集团(105560.KS)亦参与第一轮投标.大韩生命保险(088350.KS)、加拿大Sun Life Financial Inc (SLF.TO)及瑞士苏黎世保险集团ZURN.VX料亦投标.

部分消息人士称,若完成此出售案,投行及法律顾问将有约1亿美元费用入帐.

高盛(GS.N)与摩根大通(JPM.N)获得委托主办,所获的费用料最为丰厚.最后收入要看出售案的结构及最后售价等因素而定.(完)