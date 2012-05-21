《即时观点3》台湾4月外销订单同比减3.52%逊于预期,第三季可望缓慢回温

路透台北5月21日电---台湾经济部周一公布,4月外销订单较上年同期减少3.52%,逊于市场预估的成长0.85%.且已连续两个月呈现衰退.

经济部并指出,由于基期较高因素,因此5月外销订单年变动率将不易扭转下滑趋势.

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):

2012年4月 2012年3月

外销订单 -3.52 -1.58

路透调查 +0.85 --

订单区域

中国大陆(含港) -7.80 -2.50

美国 +0.79 +6.40

欧洲 -0.78 -9.26

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**市场评论**

--永丰金控经济分析师 徐雅妮:

外销订单数据实在是疲弱.我本来预期经济将在第一季或第二季触底反弹,现在数据证实谷底将落于第二季,第三季以后将缓慢回温.

较大的议题是欧债危机,美国和中国的经济相对持稳.虽然台湾整体外销订单数据偏弱,但苹果(AAPL.O)产品的动能仍然强劲.

在政府将电价分阶段缓涨后,通膨的压力已经减轻,但通膨仍是台湾央行最关注的议题,我们预期至今年底台湾央行都不会升息.

--台新投顾分析师王凯民:

4月外销订单比预估来得差,主要是大陆需求不振的影响.中国大陆的经济趋弱,中小企业体状况不好,影响到其内需消费,台湾来自中国的订单不振,估计也因为也受到转口贸易至欧洲需求不振的影响.

目前来看,欧债问题6月有解决的可能,因此预估,6月以后来自于欧洲的需求有望回稳.我们预估台湾第二季外销订单的年变动率仍为小幅负数.

--永丰金控经济分析师 邱廷臻:

这个数据比大家预期的差很多,可见资通产品因新旧机种交替带来的影响比预期的更大,这样看起来中国的内需还是很疲弱,台湾外销订单上半年的数据恐怕都是负的.不过中国已经准备推出政策,下半年有机会转好,只不过全年的成长率可能在个位数,我们目前估在5%以下.

欧洲部分虽然有欧债问题的疑虑,但订单没有想像中的差,后续仍要观察.

**市场反应**

--此数据在台湾汇市临收盘前公布,台币兑美元TWD=TP收盘升5.2分,报29.578.

--台股加权股价指数.TWII收高0.57%至7,192.23点.

**相关连结**

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**相关背景**

--台湾4月出口金额较上年同期衰退6.4%,进口则成长2.1%.

--主计处估计今年全年GDP年增率为3.38%,CPI年增率为1.94%.

--台湾央行在3月底的理监事会议连续三季将利率维持在1.875%不变,重贴现率停在近三年的高位.

--台湾外销订单数据的表现通常优于实质出口及工业生产数据,因台湾制造业者纷纷将生产基地外移到中国大陆或其他国家,以降低成本.(完)

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