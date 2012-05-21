《即时观点3》台湾4月外销订单同比减3.52%逊于预期,第三季可望缓慢回温

大有期货：大连豆粕期货将进入回调模式，转为震荡偏弱
1月以来，CBOT大豆价格和国内豆粕期价延续震荡偏强走势，但变动幅度不断收窄。笔者认为，若美豆种植面积如期上调、巴西新豆上市压力进一步释放以及阿根廷天气转好等多重因素集体发酵，国内豆粕期价将由此转为震荡偏弱走势。
路透台北5月21日电---台湾经济部周一公布,4月外销订单较上年同期减少3.52%,逊于市场预估的成长0.85%.且已连续两个月呈现衰退.
经济部并指出,由于基期较高因素,因此5月外销订单年变动率将不易扭转下滑趋势.
以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):
2012年4月 2012年3月
外销订单 -3.52 -1.58
路透调查 +0.85 --
订单区域
中国大陆(含港) -7.80 -2.50
美国 +0.79 +6.40
欧洲 -0.78 -9.26
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**市场评论**
--永丰金控经济分析师 徐雅妮:
外销订单数据实在是疲弱.我本来预期经济将在第一季或第二季触底反弹,现在数据证实谷底将落于第二季,第三季以后将缓慢回温.
较大的议题是欧债危机,美国和中国的经济相对持稳.虽然台湾整体外销订单数据偏弱,但苹果(AAPL.O)产品的动能仍然强劲.
在政府将电价分阶段缓涨后,通膨的压力已经减轻,但通膨仍是台湾央行最关注的议题,我们预期至今年底台湾央行都不会升息.
--台新投顾分析师王凯民:
4月外销订单比预估来得差,主要是大陆需求不振的影响.中国大陆的经济趋弱,中小企业体状况不好,影响到其内需消费,台湾来自中国的订单不振,估计也因为也受到转口贸易至欧洲需求不振的影响.
目前来看,欧债问题6月有解决的可能,因此预估,6月以后来自于欧洲的需求有望回稳.我们预估台湾第二季外销订单的年变动率仍为小幅负数.
--永丰金控经济分析师 邱廷臻:
这个数据比大家预期的差很多,可见资通产品因新旧机种交替带来的影响比预期的更大,这样看起来中国的内需还是很疲弱,台湾外销订单上半年的数据恐怕都是负的.不过中国已经准备推出政策,下半年有机会转好,只不过全年的成长率可能在个位数,我们目前估在5%以下.
欧洲部分虽然有欧债问题的疑虑,但订单没有想像中的差,后续仍要观察.
**市场反应**
--此数据在台湾汇市临收盘前公布,台币兑美元TWD=TP收盘升5.2分,报29.578.
--台股加权股价指数.TWII收高0.57%至7,192.23点.
**相关连结**
--参看相关细节,可点选台湾经济部网站,网址为(www.moea0.gov.tw)
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**相关背景**
--台湾4月出口金额较上年同期衰退6.4%,进口则成长2.1%.
--主计处估计今年全年GDP年增率为3.38%,CPI年增率为1.94%.
--台湾央行在3月底的理监事会议连续三季将利率维持在1.875%不变,重贴现率停在近三年的高位.
--台湾外销订单数据的表现通常优于实质出口及工业生产数据,因台湾制造业者纷纷将生产基地外移到中国大陆或其他国家,以降低成本.(完)
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--集体采写 台北记者组; 审校 杨淑祯
1月以来，CBOT大豆价格和国内豆粕期价延续震荡偏强走势，但变动幅度不断收窄。笔者认为，若美豆种植面积如期上调、巴西新豆上市压力进一步释放以及阿根廷天气转好等多重因素集体发酵，国内豆粕期价将由此转为震荡偏弱走势。
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