版本:
中国
货币新闻 | 2012年 5月 21日 星期一 16:09 BJT

〔台湾数据〕4月外销订单同比减少3.52%,劣于市场预期

路透台北5月21日电---台湾经济部周一公布,4月外销订单较上年同期减少3.52%,逊于市场预估的成长0.85%.

经济部指出,其中资通讯产品不振影响最大,因新旧产品交替.

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):

2012年4月 2012年3月

外销订单 -3.52 -1.58

路透调查 +0.85 --

订单区域

中国大陆(含港) -7.80 -2.50

美国 +0.79 +6.40

欧洲 -0.78 -9.26(完)

台湾经济数据新闻请点击[TW-ECI-CMN]

--采访 董永年; 撰写 高洁如; 审校 杨淑祯/曾祥进

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐