〔台湾数据〕4月外销订单同比减少3.52%,劣于市场预期

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北2月22日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,853.5亿台币。
路透台北5月21日电---台湾经济部周一公布,4月外销订单较上年同期减少3.52%,逊于市场预估的成长0.85%.
经济部指出,其中资通讯产品不振影响最大,因新旧产品交替.
以下为外销订单数据较上年同期变动率(%):
2012年4月 2012年3月
外销订单 -3.52 -1.58
路透调查 +0.85 --
订单区域
中国大陆(含港) -7.80 -2.50
美国 +0.79 +6.40
欧洲 -0.78 -9.26(完)
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--采访 董永年; 撰写 高洁如; 审校 杨淑祯/曾祥进
路透台北2月22日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,853.5亿台币。
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