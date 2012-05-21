《台湾债市专栏》两岸金融业务放行在即与保费收入疑虑,将为台债潜在隐忧

(本文作者为路透中文特约撰稿人,以下内容仅代表本人观点)

* 经济表现不如预期,下半年复苏力道存疑虑

* 国内通膨压力舒缓,央行货币政策转中性

* 两岸金融业务放行在即且下半年保费收入疑虑,将为台债潜在隐忧

撰稿人 瞿玉娟

因油电价上涨导致通货膨胀的压力，在电价确定分三阶段调涨且国际原物料价格走跌，市场逐渐淡化国内通膨的疑虑。而国际金融市场反应希腊政局动荡、法国总统大选易主，对欧洲是否履行撙节措施产生路线争议等，金融市场动荡剧烈，避险资金涌入国际债市，国际债市利率续创近期新低其中德债更屡创历史新低利率。台债在通膨疑虑舒缓，及国际债市走多带动下，亦走出一波小行情。笔者认为，国际政经环境变化，对台债短多将有支撑效果。

**经济数据表现不如预期，下半年复苏力道存有疑虑**

先前笔者曾经提及，2008-2009年金融海啸期间，各项经济数据与金融指标迅速大幅恶化，因此出现统计上的困难。由于经济数据统计有季节性调整关系，因此去年底至今年初所公布令人惊艳的经济数据，有可能为统计调整过后的结果。笔者当时曾建议投资人需等待第二季过后公布的结果，才能确认经济复苏力道是否持稳，而近期公布的经济数据下滑，亦证明先前笔者担忧，也是为何FED在年初会议中，在经济数据表现良好下却仍将升息时点由原先的2013年往后延至2014年的原因。

由最新美国公布的非农就业人口变动来看，4月份新增的非农就业人口仅上扬11.5万人，远不如市场预期的增加16万人，而3月份的新增非农就业人口也仅微幅上扬15.4万人，皆不如市场预期，且成长动能看似逐步减缓。虽然ISM制造业指数在4月仍维持54.8的高档，显示美国制造业成长动能仍在，但笔者认为，就业市场无法好转，对美国GDP占七成比例的民间消费市场存在不利影响，后续美国经济成长动能将有所受限。

**国内通膨压力舒缓，央行货币政策转中性**

在政府对电价调整方案由一阶段调整改为分三阶段以40%、40%及20%调整后，大大舒缓国内通膨压力，也让政府对CPI保2%的目标更加容易达阵。笔者上月提及，为了平息国内通膨舆论，央行在调升重贴现率、拉升台币汇率与调整货币市场短率中，仅能以货币市场拉升隔夜拆款利率因应。期间，央行委代理行库收受隔夜资金利率升幅追随油电涨价方案而动。初期，央行先以0.3BP做调升，但在油价一次平均涨幅达10%，国内通膨声音高涨时，央行调升委托代理行库收受资金利率升幅提高至0.6bp，由0.395%上移至0.41%，在电价调整方案出炉后，于4/13央行更一口气调升委托代理行库2.9bp，随后并一路调升，使该利率在4月底达到0.506%，惟在电价调涨方案改变后，通膨压力大大舒缓，也让央行逐步放缓调升隔拆利率的力道，至5/18止，央行委代理行库利率已连续一周维持于0.506%不变，显示在货币市场调整政策已告一段落。

在央行于货币市场调升短率暂歇后，台债市场交易主轴回归原先的资金行情轨道。国内银行体系资金仍属宽松，在无央行调整短率压力下，过多资金即涌入台债市场，笔者统计从去年7月起至今，公债筹码净增加2,050亿元，而银行业者持券则增加1,850亿，显见银行在公债持券份量的提升，而OTC统计公债买卖超排行报表中，买超排行榜前几名皆为银行业，甚至上月邮局单月买超422亿为历史第二大买超量，均可看出银行体系满手资金的现况。在台债另一大主力买者寿险业方面，因下半年高利率保单停售在即，让寿险保单销售量大增，至今为止保费收入平均成长约29%，让全年寿险新契约保费收入接近1兆台币的水准。在寿险保费收入增多，补券需求殷切，也让台债长券殖利率上行不易。

**两岸金融业务放行在即且下半年保费收入疑虑,将为台债未来潜在隐忧**

在政府宣布下半年将推动两岸特色金融业务，且央行宣称暑假前将有机会签署两岸货币清算协议。果真如此，由于对岸利率相对国内较高，且其货币具升值题材，投资吸引力相对国内为优，签署清算协议后对解决国内浮滥资金将有所帮助。此外，寿险业近期的充裕资金来自保费收入的大幅成长，而究其原因为下半年高利率保单即将停卖，因此笔者认为下半年停售效应结束后恐难维持如此多的保费收入，届时恐限缩买券力道，将为台债下半年潜在隐忧。

综上所述，笔者认为近来国际金融环境急速恶化，加以国内通膨疑虑解除，对短线台债殖利率走多形成支撑。但中长期而言，投资人宜观察两岸议题对资金环境造成的冲击，是否将使过往支撑台债的资金行情产生松动。(完)

(本文作者为元富证券副总经理)