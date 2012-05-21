〔瑞郎汇率〕瑞银前执行长称瑞郎汇率限制可能损害瑞士经济

中国证券：新三板酝酿再分层，创新层之上推精选层并引入竞价交易--报载
路透上海2月22日 - 中国证券报周三报导，继去年新三板被划分为基础层和创新层后，监管层正研究在创新层之上再推出“精选层”，并引入竞价交易等制度，以加大新三板制度供给改革。市场人士称，上述举措有利于提升新三板活跃度、增加流动性，以及激活新三板的融资功能。
* 瑞银前执行长格鲁贝尔预计央行将守住瑞郎汇率底限 * 格鲁贝尔称,应在某个时点重新考量汇率政策 * 游说团体economiesuisse领袖称,市场将重新测试央行汇率防线 路透苏黎世5月20日电---瑞银UBSN.VX前执行长格鲁贝尔表示,瑞士央行设定的欧元兑瑞郎汇率限制,可能对瑞士经济造成重大的损害. 格鲁贝尔指出,设定汇率限制意味着该央行已失去独立性,且受欧元区情势发展所左右. 格鲁贝尔在瑞士报纸Der Sonntag的专栏中写道,"我们若以所有的手段扞卫汇价,就是间接承受欧元区的部份债务,而欧元区的负债将持续增加." "我不相信我们经济的相对规模可在未出现重大损害下加以承受." 格鲁贝尔表示,他预计瑞士央行会守住这道防线,但在某个时点应重新考量这项政策. 投资人规避欧元区动荡,在去年几个月内将瑞郎推升约20%,促使瑞士央行在去年9月设定欧元兑1.20瑞郎的底限,以抵御通缩的威胁. 在周日的另一份报纸访问当中,商界游说团体economiesuisse领袖Gerold Buehrer表示,他担忧希腊已不再可以避免退出欧元区,这将令瑞士央行的汇率限制再度承压. "欧元区每每爆发新的不稳定情势,就是对1.20瑞郎的限制的额外负担.你不能排除金融市场会再度测试这个底限,"他向NZZ am Sonntag报纸表示. Buehrer指出,政府及政坛人士力挺瑞士央行至关重要,如此一来该央行就会需要较少的子弹扞卫这道汇率防线. 瑞士央行总裁乔丹一再重申,该行誓言扞卫该汇率底限,准备在必要时购买无限量的外币.[ID:nSB1948413](完) --编译 龚芳;审校 杜明霞
路透上海2月22日 - 中国证券报周三报导，继去年新三板被划分为基础层和创新层后，监管层正研究在创新层之上再推出“精选层”，并引入竞价交易等制度，以加大新三板制度供给改革。市场人士称，上述举措有利于提升新三板活跃度、增加流动性，以及激活新三板的融资功能。
路透东京2月22日 - 美元周三在亚洲盘初小幅下跌，因投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)最近一次会议的记录，以寻找升息步伐的线索；同时欧元整理跌幅，仍受欧洲政治担忧打压。
往年来看，元旦过后至春节期间，一般都是鸡蛋大卖的时节，蛋价也会一路走高。然而，今年临近春节时，蛋价基本稳定在3.3元/500克，较上年同期相比下降25%-35%。之后蛋价一直呈现下行状态，主要原因是供大于求的局面难以缓解。