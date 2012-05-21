〔瑞郎汇率〕瑞银前执行长称瑞郎汇率限制可能损害瑞士经济

* 瑞银前执行长格鲁贝尔预计央行将守住瑞郎汇率底限 * 格鲁贝尔称,应在某个时点重新考量汇率政策 * 游说团体economiesuisse领袖称,市场将重新测试央行汇率防线 路透苏黎世5月20日电---瑞银UBSN.VX前执行长格鲁贝尔表示,瑞士央行设定的欧元兑瑞郎汇率限制,可能对瑞士经济造成重大的损害. 格鲁贝尔指出,设定汇率限制意味着该央行已失去独立性,且受欧元区情势发展所左右. 格鲁贝尔在瑞士报纸Der Sonntag的专栏中写道,"我们若以所有的手段扞卫汇价,就是间接承受欧元区的部份债务,而欧元区的负债将持续增加." "我不相信我们经济的相对规模可在未出现重大损害下加以承受." 格鲁贝尔表示,他预计瑞士央行会守住这道防线,但在某个时点应重新考量这项政策. 投资人规避欧元区动荡,在去年几个月内将瑞郎推升约20%,促使瑞士央行在去年9月设定欧元兑1.20瑞郎的底限,以抵御通缩的威胁. 在周日的另一份报纸访问当中,商界游说团体economiesuisse领袖Gerold Buehrer表示,他担忧希腊已不再可以避免退出欧元区,这将令瑞士央行的汇率限制再度承压. "欧元区每每爆发新的不稳定情势,就是对1.20瑞郎的限制的额外负担.你不能排除金融市场会再度测试这个底限,"他向NZZ am Sonntag报纸表示. Buehrer指出,政府及政坛人士力挺瑞士央行至关重要,如此一来该央行就会需要较少的子弹扞卫这道汇率防线. 瑞士央行总裁乔丹一再重申,该行誓言扞卫该汇率底限,准备在必要时购买无限量的外币.[ID:nSB1948413](完) --编译 龚芳;审校 杜明霞