《热点透视》亚洲应争取金融稳定委员会秘书处落脚设点

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Nicolas Véron; 编译 蔡美珍

路透布鲁塞尔5月18日电---从表面上来看,从2008年金融危机以来,国际金融主管机构已经变得更加全球化.全球性质的20国集团(G20)取代了纯由欧美组成的七国集团(G7),而欧美以外的经济体也在金融稳定委员会(FSB)及巴塞尔银行监管委员会取得更多话语权.就连国际货币基金组织(IMF)及世界银行也在进行调整.

但仍有很多有待改善.在11个主要全球金融主管机构的25个专任及兼任最高职位之中,有20个是由欧美国家人士出任,只有三个是亚洲人士,相当于12%.这还不到目前亚洲在全球国内生产总值(GDP)占比的一半水准,也远低于亚洲在全球成长率的占比.此外,所有这些全球金融主管机构的总部,没有任何一个设在欧美以外地区.

每家机构的负责人都可以列出维持总部据点不变的成串理由.迁移的成本昂贵,而且如果各家机构相距不远,彼此合作也比较容易.欧洲人士还可以辩称,因为欧洲上班时间与亚洲和美国都有重叠,更多了一项优点.

不过如果根据这个逻辑,永远不会有任何全球金融主管机构会设于亚洲.这迫使亚洲代表为了出席全球性会议而忍受的漫长国际差旅,超出了应有的合理水准.当一个星期内必须第二度搭机飞行12个小时,即使是坐在商务舱内,还是会让人忍不住觉得自己是全球性歧视的受害者.

G20的领袖现在有一个改善的理想机会.6月中旬的墨西哥峰会将讨论金融稳定委员会(FSB)的未来发展.FSB目前总部设于瑞士巴塞尔,预定将进一步与金主国际清算银行切割.那么何不把FSB的永久秘书处--配置约20位专业人员--移到亚洲?这将是往正确方向迈进一小步.

香港、首尔、新加坡及东京都具备吸引适合人才所需要的航空网络、政治稳定性及环境设施.瑞士方面或许会抗拒,但若全球金融政策制定更加公平,瑞士到头来会受益更多.所有欧美势力亦然.(完)