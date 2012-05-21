〔美国个股〕摩根大通更换风险模型的决定料将遭到各界质疑

中国证券：新三板酝酿再分层，创新层之上推精选层并引入竞价交易--报载
路透上海2月22日 - 中国证券报周三报导，继去年新三板被划分为基础层和创新层后，监管层正研究在创新层之上再推出“精选层”，并引入竞价交易等制度，以加大新三板制度供给改革。市场人士称，上述举措有利于提升新三板活跃度、增加流动性，以及激活新三板的融资功能。
路透5月18日电---在摩根大通(JPM.N)交易巨亏危机事件当中,该行彻底改变首席投资办公室(CIO)衡量风险方式的决定,预料将持续遭受各界的质疑.
此举使得该行得以掩饰CIO进行交易所冒风险的水平,而这或将成为美国证券交易委员会(SEC)及联邦调查局(FBI)调查的重点.这也可能成为投资人控告该行及其高管的部份原因.
摩根大通执行长迪蒙(Jamie Dimon)于5月10日宣布该行因交易犯下滔天大错而大亏至少20亿美元之际,也首度表明该行已改变CIO所采用衡量风险价值的模型;CIO负责管理衍生性商品的资产组合.
这番调整使得CIO总计约3,750亿美元的资产部位,似乎较实际上安全得多,且让交易商有更多余裕进行风险性的押注.而该行其他部门则显然持续使用更为保守的模型.
若采用旧模型的话,该模组就会警告CIO可能在第一季的一天内损失1.29亿美元或更多,规模高于金融危机时期的数字.
但新模型则将该数据几近腰斩至6,700万美元,令银行内外无法清楚得知所面临的危险.这个数字低于上季末的6,900万美元.
到目前为止,迪蒙并未确实揭露这个模型何时以及为何调整.
目前这些问题显然将成为监管当局及股东质疑巨亏的核心.部份交易商及其他公司的分析师估计,由于该行试图轧平其仓位,因此最后的亏损数字可能会超过50亿美元.而迪蒙曾表示,亏损金额总计料达30亿美元或更多.(完)
--编译 龚芳;审校 王冠中
路透上海2月22日 - 中国证券报周三报导，继去年新三板被划分为基础层和创新层后，监管层正研究在创新层之上再推出“精选层”，并引入竞价交易等制度，以加大新三板制度供给改革。市场人士称，上述举措有利于提升新三板活跃度、增加流动性，以及激活新三板的融资功能。
路透东京2月22日 - 美元周三在亚洲盘初小幅下跌，因投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)最近一次会议的记录，以寻找升息步伐的线索；同时欧元整理跌幅，仍受欧洲政治担忧打压。
往年来看，元旦过后至春节期间，一般都是鸡蛋大卖的时节，蛋价也会一路走高。然而，今年临近春节时，蛋价基本稳定在3.3元/500克，较上年同期相比下降25%-35%。之后蛋价一直呈现下行状态，主要原因是供大于求的局面难以缓解。