〔美国个股〕摩根大通更换风险模型的决定料将遭到各界质疑

路透5月18日电---在摩根大通(JPM.N)交易巨亏危机事件当中,该行彻底改变首席投资办公室(CIO)衡量风险方式的决定,预料将持续遭受各界的质疑.

此举使得该行得以掩饰CIO进行交易所冒风险的水平,而这或将成为美国证券交易委员会(SEC)及联邦调查局(FBI)调查的重点.这也可能成为投资人控告该行及其高管的部份原因.

摩根大通执行长迪蒙(Jamie Dimon)于5月10日宣布该行因交易犯下滔天大错而大亏至少20亿美元之际,也首度表明该行已改变CIO所采用衡量风险价值的模型;CIO负责管理衍生性商品的资产组合.

这番调整使得CIO总计约3,750亿美元的资产部位,似乎较实际上安全得多,且让交易商有更多余裕进行风险性的押注.而该行其他部门则显然持续使用更为保守的模型.

若采用旧模型的话,该模组就会警告CIO可能在第一季的一天内损失1.29亿美元或更多,规模高于金融危机时期的数字.

但新模型则将该数据几近腰斩至6,700万美元,令银行内外无法清楚得知所面临的危险.这个数字低于上季末的6,900万美元.

到目前为止,迪蒙并未确实揭露这个模型何时以及为何调整.

目前这些问题显然将成为监管当局及股东质疑巨亏的核心.部份交易商及其他公司的分析师估计,由于该行试图轧平其仓位,因此最后的亏损数字可能会超过50亿美元.而迪蒙曾表示,亏损金额总计料达30亿美元或更多.(完)