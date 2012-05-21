〔台湾央行〕共发行3,094亿台币存单,发行余额减少98亿

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北2月22日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,853.5亿台币。
路透台北5月21日电---台湾央行周一公布,今日共发行3,094亿台币存单,相较存单到期金额3,192亿,存单发行余额减少98亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 2,758.0
91天期 0.93 269.0
182天期 1.05 67.0
央行上周五共发行2,084亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,648.9亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后周五当日超额准备为389亿台币;至周日,累计超额准备为负246亿台币,加计前期1%的超额准备为526亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 丁淑琴
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