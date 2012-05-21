《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北2月22日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,853.5亿台币。
路透伦敦5月21日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
德国商业银行:
欧元/美元:已在1月低点1.2624略上方形成一个重要的单日转向.这波涨势已经升抵23.6%回档位1.2793,预计会扩大升至1.2887,然后是1.2963,还有机会升至1.3038(该处为61.8%回档位,也是2月初及4月初低点),但我们预期市场会在这里遭遇阻力.欧元若下跌,将在1.2750获得支撑,更下方支撑在1.2642/24.若失守1.2624,则会引发跌向1.2530,即2010-2011年走势的78.6%回档位,这是在55个月移动均值1.2066之前的最后防线.
美元/日圆:上周跌至(今年走势)61.8%回档位支撑79.15日圆.上周的汇价走势形成一个向下的外包周线,因此我们预计会进一步下跌.我们注意到,相对强弱指标日线尚未证实这个突破将创新低.但市场在进一步上涨方面并不顺利.我们重画了这个通道,阻力在80.30--若美元未突破此处,则我们预测风险仍是偏向跌至200日移动均值78.52,而且可能下看77.79,即同一段走势的78.6%回档位.
英镑/美元:基本上周五在1.5825/1.5768美元区域整固.这是200日移动均值及今年以来走势的50%回档位.我们可能会在这附近见到进一步整固,但若收盘低于1.5768,则会视为跌向3月低点1.5599的导火线.涨势将在1.5867/1.5950遭遇初步阻力,而且应该会继续在1.6020区域受阻.(完)
--编译 蔡美珍;审校 白云
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