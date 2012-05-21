〔台湾汇市〕台币兑美元随亚币反弹收升,但欧债疑虑令涨势受限

大有期货：大连豆粕期货将进入回调模式，转为震荡偏弱
1月以来，CBOT大豆价格和国内豆粕期价延续震荡偏强走势，但变动幅度不断收窄。笔者认为，若美豆种植面积如期上调、巴西新豆上市压力进一步释放以及阿根廷天气转好等多重因素集体发酵，国内豆粕期价将由此转为震荡偏弱走势。
路透台北5月21日电---台币兑美元TWD=TP周一收盘升值5.2分,受到欧元反弹走势带动,亚洲股汇市脱离此前低位,台币随台股走势上扬;不过,希腊留在欧元区前景堪虑,以及西班牙银行业恐陷危机,市场交投气氛谨慎.
汇银人士表示,盘初虽见外资小幅汇入及出口商抛汇,但受限于欧元区问题迟迟未决,追价意愿并不强,并见银行逢低有陆续回补美元需求;短线看来,在现汇与海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中,台币/美元于29.5元附近压力较重.
"顺着欧元出现技术反弹,可是量很少,感觉不出外资有明显动作,"一本地银行交易人士称.
台湾经济部周一公布,4月外销订单较上年同期减少3.52%,逊于市场预估的成长0.85%.经济部并指出,由于基期较高因素,因此5月外销订单年变动率不易扭转下滑趋势.[ID:nST0519545]
交易商表示,外销订单数据衰退幅度远逊于预期,台股后市仍不明朗,且在欧元区诸多不确定性因素笼罩下,预料台币后市偏弱;不过,随着月底脚步将近,出口商抛汇需求料能带来短暂支撑,明日交投先看29.50-29.70元间.
台湾股市.TWII收盘上涨0.57%,至7,192.23点;外资及陆资在台股卖超23.47亿台币,为连续第二日卖超,上交易日为卖超134.14亿.[ID:nST0519665]
另外,韩元KRW=引领新兴亚洲货币周一扬升,受市场空头回补和韩国当局干预传闻提振,但对希腊和西班牙金融动荡的持续性担忧,削减该地区货币的涨幅.[EMRG/SGCN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.578 29.630 29.520-29.630 29.630 6.84 9.14
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.562 29.600 29.523-29.575 29.549 2.51 4.06
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.010/0.000 0.010/0.025
美元/台币六个月期 -0.180/-0.150 -0.145/-0.120
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--记者 李盈蒨; 审校 黄凯
1月以来，CBOT大豆价格和国内豆粕期价延续震荡偏强走势，但变动幅度不断收窄。笔者认为，若美豆种植面积如期上调、巴西新豆上市压力进一步释放以及阿根廷天气转好等多重因素集体发酵，国内豆粕期价将由此转为震荡偏弱走势。
春节长假后，在铜、锌等基本金属出现较大回撤的情况下，沪铝表现异常坚挺，主力1704合约在2月16日创下2014年9月11日以来反弹新高14580元/吨。笔者认为，供给侧改革拓展至铝行业引发去产能预期，环保督察导致电解铝成本抬升，宏观环境回暖下投资需求旺盛，三大利多推动沪铝反弹。
锌矿供给紧张，加工费维持低位，从成本端支撑锌价，且供给端受限，前期多单可持有，若回落可考虑逢低买入。但下游需求受环保影响或使得锌价涨幅不如预期。(完)