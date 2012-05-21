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亚洲 | 2012年 5月 21日 星期一 17:02 BJT

〔台湾汇市〕台币兑美元随亚币反弹收升,但欧债疑虑令涨势受限

路透台北5月21日电---台币兑美元TWD=TP周一收盘升值5.2分,受到欧元反弹走势带动,亚洲股汇市脱离此前低位,台币随台股走势上扬;不过,希腊留在欧元区前景堪虑,以及西班牙银行业恐陷危机,市场交投气氛谨慎.

汇银人士表示,盘初虽见外资小幅汇入及出口商抛汇,但受限于欧元区问题迟迟未决,追价意愿并不强,并见银行逢低有陆续回补美元需求;短线看来,在现汇与海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中,台币/美元于29.5元附近压力较重.

"顺着欧元出现技术反弹,可是量很少,感觉不出外资有明显动作,"一本地银行交易人士称.

台湾经济部周一公布,4月外销订单较上年同期减少3.52%,逊于市场预估的成长0.85%.经济部并指出,由于基期较高因素,因此5月外销订单年变动率不易扭转下滑趋势.[ID:nST0519545]

交易商表示,外销订单数据衰退幅度远逊于预期,台股后市仍不明朗,且在欧元区诸多不确定性因素笼罩下,预料台币后市偏弱;不过,随着月底脚步将近,出口商抛汇需求料能带来短暂支撑,明日交投先看29.50-29.70元间.

台湾股市.TWII收盘上涨0.57%,至7,192.23点;外资及陆资在台股卖超23.47亿台币,为连续第二日卖超,上交易日为卖超134.14亿.[ID:nST0519665]

另外,韩元KRW=引领新兴亚洲货币周一扬升,受市场空头回补和韩国当局干预传闻提振,但对希腊和西班牙金融动荡的持续性担忧,削减该地区货币的涨幅.[EMRG/SGCN]

环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.578 29.630 29.520-29.630 29.630 6.84 9.14

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.562 29.600 29.523-29.575 29.549 2.51 4.06

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.010/0.000 0.010/0.025

美元/台币六个月期 -0.180/-0.150 -0.145/-0.120

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--记者 李盈蒨; 审校 黄凯

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