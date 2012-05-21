〔台湾汇市〕台币兑美元随亚币反弹收升,但欧债疑虑令涨势受限

汇银人士表示,盘初虽见外资小幅汇入及出口商抛汇,但受限于欧元区问题迟迟未决,追价意愿并不强,并见银行逢低有陆续回补美元需求;短线看来,在现汇与海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中,台币/美元于29.5元附近压力较重.