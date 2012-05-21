《外汇动态》据称欧元/美元卖单集中在1.2790-00

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北2月22日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,853.5亿台币。
0752GMT---先前警告的G8峰会轧空行情已经实现,欧元/美元EUR=勉强回升后,减轻了卖超程度.现在的问题在于,欧元是否蓄积了足够动能进一步冲高,抑或是对欧元区前景信心的幻灭将会主导市况.
从三小时线型图来看,可以看出这段期间的一目均衡云区底部(目前在1.2796)已经在亚洲时段压抑欧元升势.这或许可以解释有关欧洲盘在1.2790-00重新出现不少卖单的传闻.(完)
--编译 蔡美珍;审校 郑茵
路透台北2月22日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,853.5亿台币。
--中金发表报告表示，随着交易所买卖基金（ETF）及上市债券纳入互联互通指日可待，预计将会带动港股明年日均成交金额升至接近千亿港元；累积南下资金净买入于2018年可达至近1万亿元人民币。该行上调港交所评级至＂买入＂，大幅调升目标价35%至247港元。
路透华盛顿2月21日 - 美国财政部一发言人士表示，财长努钦(Steven Mnuchin)周二对国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称，他预期IMF将提供“坦白直率”的汇率政策分析。