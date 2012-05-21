《外汇动态》据称欧元/美元卖单集中在1.2790-00

0752GMT---先前警告的G8峰会轧空行情已经实现,欧元/美元EUR=勉强回升后,减轻了卖超程度.现在的问题在于,欧元是否蓄积了足够动能进一步冲高,抑或是对欧元区前景信心的幻灭将会主导市况.

从三小时线型图来看,可以看出这段期间的一目均衡云区底部(目前在1.2796)已经在亚洲时段压抑欧元升势.这或许可以解释有关欧洲盘在1.2790-00重新出现不少卖单的传闻.(完)