〔中国能源〕4月由伊朗进口石油较上月回升,但同比减少

* 4月由伊朗进口石油每日388,034桶,同比减少23.7%,环比增加53.1%

* 1-4月由伊朗进口石油每日355,989桶,同比减少31%

* 4月由沙特阿拉伯进口石油每日107万桶,增加14%

路透北京5月21日电---在解决定期合约的价格争议后,中国4月由伊朗进口原油数量较3月增加逾50%,但较上年同期减少近25%,沙特(沙乌地)阿拉伯的石油供应协助填补缺口.

中国与印度面临欧美国家施压要求减少购买伊朗石油,作为伊朗石油的全球最大买家,他们的行动将决定,以中断油款迫使伊朗停止核计画的策略能否成功.

中国海关周一数据显示,4月由伊朗进口原油同比减少23.7%,至每日388,034桶.但与3月相比,进口成长逾53%,因两国在3月底解决了定期合约争议.

中国1-4月由伊朗进口原油数量为每日355,989桶,同比减少31%.(完)