〔中国能源〕4月由伊朗进口石油较上月回升,但同比减少

大有期货：大连豆粕期货将进入回调模式，转为震荡偏弱
1月以来，CBOT大豆价格和国内豆粕期价延续震荡偏强走势，但变动幅度不断收窄。笔者认为，若美豆种植面积如期上调、巴西新豆上市压力进一步释放以及阿根廷天气转好等多重因素集体发酵，国内豆粕期价将由此转为震荡偏弱走势。
* 4月由伊朗进口石油每日388,034桶,同比减少23.7%,环比增加53.1%
* 1-4月由伊朗进口石油每日355,989桶,同比减少31%
* 4月由沙特阿拉伯进口石油每日107万桶,增加14%
路透北京5月21日电---在解决定期合约的价格争议后,中国4月由伊朗进口原油数量较3月增加逾50%,但较上年同期减少近25%,沙特(沙乌地)阿拉伯的石油供应协助填补缺口.
中国与印度面临欧美国家施压要求减少购买伊朗石油,作为伊朗石油的全球最大买家,他们的行动将决定,以中断油款迫使伊朗停止核计画的策略能否成功.
中国海关周一数据显示,4月由伊朗进口原油同比减少23.7%,至每日388,034桶.但与3月相比,进口成长逾53%,因两国在3月底解决了定期合约争议.
中国1-4月由伊朗进口原油数量为每日355,989桶,同比减少31%.(完)
--编译 蔡美珍; 审校 高琦
1月以来，CBOT大豆价格和国内豆粕期价延续震荡偏强走势，但变动幅度不断收窄。笔者认为，若美豆种植面积如期上调、巴西新豆上市压力进一步释放以及阿根廷天气转好等多重因素集体发酵，国内豆粕期价将由此转为震荡偏弱走势。
春节长假后，在铜、锌等基本金属出现较大回撤的情况下，沪铝表现异常坚挺，主力1704合约在2月16日创下2014年9月11日以来反弹新高14580元/吨。笔者认为，供给侧改革拓展至铝行业引发去产能预期，环保督察导致电解铝成本抬升，宏观环境回暖下投资需求旺盛，三大利多推动沪铝反弹。
锌矿供给紧张，加工费维持低位，从成本端支撑锌价，且供给端受限，前期多单可持有，若回落可考虑逢低买入。但下游需求受环保影响或使得锌价涨幅不如预期。(完)