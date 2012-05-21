〔台湾债市〕101/5殖利率收在日高,因台股反弹及新债标售高于预期

路透台北5月21日电---台湾债市10年期101/5殖利率周一收在当日高位,因台股止跌反弹、且今日午间标售的新债101/乙二期利率高于市场预期.

市场人士指出,欧债危机前景未明,令台债长线还是偏多,但短线受到美债殖利率急跌后反弹的影响,市场略显观望.此外,交易员也认为,午后新债标售不利的结果也同步推升台债殖利率扬升.

一位寿险业的台债交易员表示,"(新券)标售结果略高于预期并不意外,因为受到美债反弹..而且这期券流动性较低."

不过他也说,本期券在证券商得标比重超过三成,感到些微意外,他认为买盘可能来自券商本身的空单回补,或是代为委托竞标.

台湾央行午间公布,10年期公债101/乙二A01202=TWO得标利率为1.271%,略高于市场预期.[ID:nST0519125]

至于台股.TWII周一则是收高0.57%报7,192.23.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

2 101/3A01103=TWO -0.50 0.8200 0.8200-0.8200 0.5

5 101/1A01101=TWO +0.58 0.9608 0.9568-0.9630 75.0

10 101/5A01105=TWO +1.86 1.2399 1.2210-1.2399 3.5

10 101/乙二A01202=TWO +1.65 1.2676 1.2540-1.2705 35.0

在五年期的101/1期公债方面,交易员表示,前一波的套牢区在0.95-0.97%,因此空方目前仍然力守0.95%的关卡.

前述交易员表示,目前美债殖利率正值历史低档附近,空方也逐渐累积单量企图反击,因此101/1期的空单量仍处于高档.他也预期,短线五年期101/1预估殖利率区间会落在0.95-0.97%.

但也有交易员持不同看法.

"美债不会因为一天的反弹就被认为多头结束了,"一寿险交易员说.

另一位外商银行交易员也称,美债殖利率只是进行急跌后的反弹,在欧洲危机解决方案尚未明朗前,美债不会有像样的反弹,应该短期回档之后就会再往下走.

美国公债价格上周五下降,因投资者对本周涨势锁定获利,欧元区债务危机相关忧虑推动公债价格本周上涨,指标公债殖利率周四触及至少60年以来最低.据路透数据显示,尽管公债价格周五微跌,但指标10年期公债收益率为连续第九周下降,追平1998年录得的最长跌势.[US/NCN]

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.2399

5 101/1 A01101=TWO 0.9608

2 101/3 A01103=TWO 0.8200 (完)