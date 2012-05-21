〔台湾债市〕101/5殖利率收在日高,因台股反弹及新债标售高于预期

大有期货：大连豆粕期货将进入回调模式，转为震荡偏弱
1月以来，CBOT大豆价格和国内豆粕期价延续震荡偏强走势，但变动幅度不断收窄。笔者认为，若美豆种植面积如期上调、巴西新豆上市压力进一步释放以及阿根廷天气转好等多重因素集体发酵，国内豆粕期价将由此转为震荡偏弱走势。
路透台北5月21日电---台湾债市10年期101/5殖利率周一收在当日高位,因台股止跌反弹、且今日午间标售的新债101/乙二期利率高于市场预期.
市场人士指出,欧债危机前景未明,令台债长线还是偏多,但短线受到美债殖利率急跌后反弹的影响,市场略显观望.此外,交易员也认为,午后新债标售不利的结果也同步推升台债殖利率扬升.
一位寿险业的台债交易员表示,"(新券)标售结果略高于预期并不意外,因为受到美债反弹..而且这期券流动性较低."
不过他也说,本期券在证券商得标比重超过三成,感到些微意外,他认为买盘可能来自券商本身的空单回补,或是代为委托竞标.
台湾央行午间公布,10年期公债101/乙二A01202=TWO得标利率为1.271%,略高于市场预期.[ID:nST0519125]
至于台股.TWII周一则是收高0.57%报7,192.23.
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
2 101/3A01103=TWO -0.50 0.8200 0.8200-0.8200 0.5
5 101/1A01101=TWO +0.58 0.9608 0.9568-0.9630 75.0
10 101/5A01105=TWO +1.86 1.2399 1.2210-1.2399 3.5
10 101/乙二A01202=TWO +1.65 1.2676 1.2540-1.2705 35.0
在五年期的101/1期公债方面,交易员表示,前一波的套牢区在0.95-0.97%,因此空方目前仍然力守0.95%的关卡.
前述交易员表示,目前美债殖利率正值历史低档附近,空方也逐渐累积单量企图反击,因此101/1期的空单量仍处于高档.他也预期,短线五年期101/1预估殖利率区间会落在0.95-0.97%.
但也有交易员持不同看法.
"美债不会因为一天的反弹就被认为多头结束了,"一寿险交易员说.
另一位外商银行交易员也称,美债殖利率只是进行急跌后的反弹,在欧洲危机解决方案尚未明朗前,美债不会有像样的反弹,应该短期回档之后就会再往下走.
美国公债价格上周五下降,因投资者对本周涨势锁定获利,欧元区债务危机相关忧虑推动公债价格本周上涨,指标公债殖利率周四触及至少60年以来最低.据路透数据显示,尽管公债价格周五微跌,但指标10年期公债收益率为连续第九周下降,追平1998年录得的最长跌势.[US/NCN]
年期 期别 收盘价
30 101/4 A01104=TWO 没有成交
20 101/2 A01102=TWO 没有成交
10 101/5 A01105=TWO 1.2399
5 101/1 A01101=TWO 0.9608
2 101/3 A01103=TWO 0.8200 (完)
--记者 詹静宜; 审校 高洁如/丁淑琴
1月以来，CBOT大豆价格和国内豆粕期价延续震荡偏强走势，但变动幅度不断收窄。笔者认为，若美豆种植面积如期上调、巴西新豆上市压力进一步释放以及阿根廷天气转好等多重因素集体发酵，国内豆粕期价将由此转为震荡偏弱走势。
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