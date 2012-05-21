〔台湾债市〕指标公债持券集中度变化表

大有期货：大连豆粕期货将进入回调模式，转为震荡偏弱
1月以来，CBOT大豆价格和国内豆粕期价延续震荡偏强走势，但变动幅度不断收窄。笔者认为，若美豆种植面积如期上调、巴西新豆上市压力进一步释放以及阿根廷天气转好等多重因素集体发酵，国内豆粕期价将由此转为震荡偏弱走势。
路透台北5月21日电---根据台湾柜台买卖中心周一资料,上交易日交割后指标公债持券集中度如下:
发行年期 债券代号 C3 C5 C10
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5年 A01101=TWO 58% 69% 81%
前日交割后 (58% 68% 82%)
注: 1. C3: 该期公债持券前 3 大合计.
2. C5: 该期公债持券前 5 大合计.
3. C10:该期公债持券前 10 大合计.
4. 统计资料来源:债券自营商及五大保险公司(国泰人寿、新光人寿、南山人寿、台湾人寿、富邦人寿)
此资料系清算银行上日的帐簿登记余额,包含公债买卖断和附条件交易,未含已买入/卖出未交割数.(完)
--记者 詹静宜; 审校 高洁如/丁淑琴
1月以来，CBOT大豆价格和国内豆粕期价延续震荡偏强走势，但变动幅度不断收窄。笔者认为，若美豆种植面积如期上调、巴西新豆上市压力进一步释放以及阿根廷天气转好等多重因素集体发酵，国内豆粕期价将由此转为震荡偏弱走势。
春节长假后，在铜、锌等基本金属出现较大回撤的情况下，沪铝表现异常坚挺，主力1704合约在2月16日创下2014年9月11日以来反弹新高14580元/吨。笔者认为，供给侧改革拓展至铝行业引发去产能预期，环保督察导致电解铝成本抬升，宏观环境回暖下投资需求旺盛，三大利多推动沪铝反弹。
锌矿供给紧张，加工费维持低位，从成本端支撑锌价，且供给端受限，前期多单可持有，若回落可考虑逢低买入。但下游需求受环保影响或使得锌价涨幅不如预期。(完)