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亚洲 | 2012年 5月 21日 星期一 17:34 BJT

〔台湾债市〕101/1期五年公债中,银行及证券业买卖持平

路透台北5月21日电---台湾柜台买卖中心周一公布,债券等殖成交系统中,五年公债101/1A01101=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 10.50 10.50 0.00

证券业 10.00 10.00 0.00 (完)

--记者 詹静宜; 审校 高洁如/丁淑琴

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