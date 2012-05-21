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亚洲 | 2012年 5月 21日 星期一 17:51 BJT

〔企业购并〕特力出售旗下东隆五金股份予美商史丹利百得,总价金22.8亿台币

路透台北5月21日电---台湾上市贸易商--特力(2908.TW)周一表示,将与美国上市企业--史丹利百得(SWK.N)签署合约,将旗下持有的东隆五金工业公司股票约5,548万股,售予史丹利百得的子公司,交易总价金约22.8亿台币.

特力并于重大讯息中揭露,出售东隆五金的价格为每股41.05台币,此交易将挹注特力获利3,300万台币.

特力也表示,此出售案系基于公司整体发展策略考量,便于未来持续专注在贸易与零售等核心业务快速成长.

特力周一股价收高1.05%报19.2台币,跑赢台股.TWII的升0.57%.(完)

--记者 高洁如; 审校 曾祥进

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