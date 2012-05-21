〔企业购并〕特力出售旗下东隆五金股份予美商史丹利百得,总价金22.8亿台币

大有期货：大连豆粕期货将进入回调模式，转为震荡偏弱
1月以来，CBOT大豆价格和国内豆粕期价延续震荡偏强走势，但变动幅度不断收窄。笔者认为，若美豆种植面积如期上调、巴西新豆上市压力进一步释放以及阿根廷天气转好等多重因素集体发酵，国内豆粕期价将由此转为震荡偏弱走势。
路透台北5月21日电---台湾上市贸易商--特力(2908.TW)周一表示,将与美国上市企业--史丹利百得(SWK.N)签署合约,将旗下持有的东隆五金工业公司股票约5,548万股,售予史丹利百得的子公司,交易总价金约22.8亿台币.
特力并于重大讯息中揭露,出售东隆五金的价格为每股41.05台币,此交易将挹注特力获利3,300万台币.
特力也表示,此出售案系基于公司整体发展策略考量,便于未来持续专注在贸易与零售等核心业务快速成长.
特力周一股价收高1.05%报19.2台币,跑赢台股.TWII的升0.57%.(完)
--记者 高洁如; 审校 曾祥进
1月以来，CBOT大豆价格和国内豆粕期价延续震荡偏强走势，但变动幅度不断收窄。笔者认为，若美豆种植面积如期上调、巴西新豆上市压力进一步释放以及阿根廷天气转好等多重因素集体发酵，国内豆粕期价将由此转为震荡偏弱走势。
春节长假后，在铜、锌等基本金属出现较大回撤的情况下，沪铝表现异常坚挺，主力1704合约在2月16日创下2014年9月11日以来反弹新高14580元/吨。笔者认为，供给侧改革拓展至铝行业引发去产能预期，环保督察导致电解铝成本抬升，宏观环境回暖下投资需求旺盛，三大利多推动沪铝反弹。
锌矿供给紧张，加工费维持低位，从成本端支撑锌价，且供给端受限，前期多单可持有，若回落可考虑逢低买入。但下游需求受环保影响或使得锌价涨幅不如预期。(完)