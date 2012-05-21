〔台湾货币市场〕短率稳中偏软,央行回收游资力道稍减(更新版)

大有期货：大连豆粕期货将进入回调模式，转为震荡偏弱
1月以来，CBOT大豆价格和国内豆粕期价延续震荡偏强走势，但变动幅度不断收窄。笔者认为，若美豆种植面积如期上调、巴西新豆上市压力进一步释放以及阿根廷天气转好等多重因素集体发酵，国内豆粕期价将由此转为震荡偏弱走势。
(新增拆款及存单发行细节)
* 市况平稳
* 银行回补积数
* 预作月底资金准备
记者 林妙容
路透台北5月21日电---台湾银行间短率周一稳中偏软.由于央行近来冲销力道减弱,为市场稍减资金需求压力,银行趁机回补积数,以免月底资金形势紧张难觅新钱.短率在市况平稳中稍稍向下修正.
银行资金调度人士指出,市场的主要资金供应者--外商银行资金水位偏低,央行透过降低公开操作市场操作力度,以纾缓逼近月底的资金压力.由于目前缴税因素尚未提前发酵,市场暂时观望以对,将调度重点放在下周.
"央行最近好像(存单)收得比较少,"一位大型金融机构调度人士表示.
下周将正式进入缴税季的第一个月底,且本月29日及31日的存单到期量分别只有3亿及120亿台币,资金调度人士担忧届时缴税因素打乱调度,市场上没有活水挹注,因此纷纷提前调整因应.
隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.512%,上日在0.511%;区间在0.388-0.71%,上日在0.388-0.72%.
一周(2-7天)拆款区间在0.495-0.73%,上日在0.508-0.74%.
本月是缴税旺季高峰,据财政部资料,去年5月营利事业所得税实征净额为897亿台币,综合所得税为316亿台币,去年6月则分别为1,396亿及1,135亿台币.
上周一(14日)开始,台湾央行维持委由大型行库代收隔夜资金的利率在0.506%不变,暂止一个多月来缓步上调的步伐.[ID:nST0516883]
**短票利率区间下缘成交较多**
短票方面,票券商表示,今日发票量下降,票券商库存压力不大,且包括龙头银行在内的部分行库多出余钱买票,资金调度难度下降,虽然利率区间差异不大,但以区间低档成交较多.
今日银行间30天短票主要成交利率在0.85-0.87%,与上日相同,但0.87%成交略少.
台湾央行周一共发行3,094亿台币存单,相较存单到期金额3,192亿,存单发行余额减少98亿.[TW/MMTCN]
本周央行存单到期金额共9,535亿台币,本周余日依序为周二85亿、周三2,872亿、周四2,187.5亿以及周五1,198.5亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,周一当日超额准备为578亿台币;累计超额准备转正数为332亿台币,加计前期1%的超额准备为1,104亿台币.
**公债RP利率持平**
债市同业附买回(RP)利率持平,盘初虽见投信赎回,但近尾盘时又有资金回流,寿险端也有余钱供应,场上供需尚称有序.
随着时序接近月底及债券密集交割,交易商调度相当谨慎,并提前安排资金落点,跨月成交利率稳于既有区间未变.不过,他们也表示,部分投信为考量月底资金需求,天期倾向落短,承作长天期交易的意愿并不高,先看稍晚公债的标售状况.
"外面风声鹤唳,大家都比较保守谨慎,"一位资金调度人士表示.
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,同于上日.
交易商统计,周二将有70亿台币的台塑(1301.TW)公司债交割;周三鸿海(2317.TW)公司债也有60亿;周四则有10年期公债101/乙二及渣打银行金融债交割,金额分别为300亿及67亿;周五有台北富邦银行47亿金融债交割.(完)
--集体采写 李盈蒨; 审校 杨淑祯/曾祥进
1月以来，CBOT大豆价格和国内豆粕期价延续震荡偏强走势，但变动幅度不断收窄。笔者认为，若美豆种植面积如期上调、巴西新豆上市压力进一步释放以及阿根廷天气转好等多重因素集体发酵，国内豆粕期价将由此转为震荡偏弱走势。
春节长假后，在铜、锌等基本金属出现较大回撤的情况下，沪铝表现异常坚挺，主力1704合约在2月16日创下2014年9月11日以来反弹新高14580元/吨。笔者认为，供给侧改革拓展至铝行业引发去产能预期，环保督察导致电解铝成本抬升，宏观环境回暖下投资需求旺盛，三大利多推动沪铝反弹。
锌矿供给紧张，加工费维持低位，从成本端支撑锌价，且供给端受限，前期多单可持有，若回落可考虑逢低买入。但下游需求受环保影响或使得锌价涨幅不如预期。(完)