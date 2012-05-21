〔企业并购〕SK hynix及GlobalFoundries与尔必达债权人洽谈--消息

大有期货：大连豆粕期货将进入回调模式，转为震荡偏弱
1月以来，CBOT大豆价格和国内豆粕期价延续震荡偏强走势，但变动幅度不断收窄。笔者认为，若美豆种植面积如期上调、巴西新豆上市压力进一步释放以及阿根廷天气转好等多重因素集体发酵，国内豆粕期价将由此转为震荡偏弱走势。
路透东京5月21日电---一名知情消息人士指出,日本破产企业尔必达记忆体ELPDF.PK的一组债券持有人,反对美光(MU.O)对尔必达的收购条件,认为出价太低,并且已与韩国SK hynix(000660.KS)及美国GlobalFoundries洽谈替代计画.
消息人士称,SK hynix有意买下尔必达的台北业务,而GlobalFoundries则有意买下广岛业务.由于洽谈并未公开,消息人士要求匿名.SK hynix之前退出了尔必达的第二及最后一轮竞价.
消息人士并称,虽然相关谈判仍属初步阶段,但若SK hynix及GlobalFoundries同意支付债权人满意的价格,则这组债权人可能向东京地方法院另行提出一个重整计画,希望展开新一轮竞价.(完)
--编译 蔡美珍;审校 丁琦
1月以来，CBOT大豆价格和国内豆粕期价延续震荡偏强走势，但变动幅度不断收窄。笔者认为，若美豆种植面积如期上调、巴西新豆上市压力进一步释放以及阿根廷天气转好等多重因素集体发酵，国内豆粕期价将由此转为震荡偏弱走势。
春节长假后，在铜、锌等基本金属出现较大回撤的情况下，沪铝表现异常坚挺，主力1704合约在2月16日创下2014年9月11日以来反弹新高14580元/吨。笔者认为，供给侧改革拓展至铝行业引发去产能预期，环保督察导致电解铝成本抬升，宏观环境回暖下投资需求旺盛，三大利多推动沪铝反弹。
锌矿供给紧张，加工费维持低位，从成本端支撑锌价，且供给端受限，前期多单可持有，若回落可考虑逢低买入。但下游需求受环保影响或使得锌价涨幅不如预期。(完)