〔企业并购〕SK hynix及GlobalFoundries与尔必达债权人洽谈--消息

路透东京5月21日电---一名知情消息人士指出,日本破产企业尔必达记忆体ELPDF.PK的一组债券持有人,反对美光(MU.O)对尔必达的收购条件,认为出价太低,并且已与韩国SK hynix(000660.KS)及美国GlobalFoundries洽谈替代计画.

消息人士称,SK hynix有意买下尔必达的台北业务,而GlobalFoundries则有意买下广岛业务.由于洽谈并未公开,消息人士要求匿名.SK hynix之前退出了尔必达的第二及最后一轮竞价.

消息人士并称,虽然相关谈判仍属初步阶段,但若SK hynix及GlobalFoundries同意支付债权人满意的价格,则这组债权人可能向东京地方法院另行提出一个重整计画,希望展开新一轮竞价.(完)