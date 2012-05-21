〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数持平,中国需求疲弱

路透5月21日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一持平,中国需求疲弱令乾散货货运获利承压.

波罗的海乾散货运价指数持平于1,141点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

中国是全球最大的铁矿石、煤等基本金属消费国,但近期数据已显示其经济降温速度较预期来得快,4月时工业生产成长急速放缓.

分析师预期乾散货领域短期将疲弱,因中国煤和铁矿石买家要求延迟交货或者出现违约情况,以安度钢铁和原物料成本目前下滑的冲击.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌0.43%,至1,626点.日均获利跌至8,841美元.这类船舶通常运输15万吨货物,如铁矿石和煤炭.

一些中国钢铁厂商因需求疲软及预期价格可能还会再跌,而延迟矿商的出货.

"(中国的)情况可能影响到铁矿石的现货买进,而这进而令海岬型船运价指数上档受限,"Arctic

Securities分析师Erik Nikolai Stavseth在研究报告中表示.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI跌5点,至1,269点.日均获利跌至10,120美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

超轻便型船和轻便型船舶日均获利分别升至11,637美元和9,630美元.(完)