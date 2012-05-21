《美国上市公司业绩公布日程表》--5月22日-5月29日

《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月22日
--中华电和有线电视宽频大战即将开打，富邦集团暨台湾大哥大董事长蔡明忠正号召有线电视系统台合组联盟、合盖台湾的第二条宽频高速公路，对抗中华电信。
汤森路透5月21日电---以下为标准普尔500企业中将于5月22日-5月29日公布业绩报告的公司.每股盈余(EPS)单位为美元.
GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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5/22 AMC Q2 2012 Analog Devices, Inc. (ADI.O) 0.51 23 0.75
5/22 BMO Q3 2012 AutoZone Inc. (AZO) 4.04 22 5.29
5/22 BMO Q1 2013 百思买(Best Buy) (BBY) 0.59 22 0.35
5/22 Q4 2012 Compuware Corp. CPWR.O 0.12 5 0.16
5/22 Q1 2013 戴尔(Dell Inc.) DELL.O 0.46 26 0.55
5/22 BMO Q4 2012 Medtronic Inc (MDT) 0.98 25 0.90
5/22 BMO Q4 2012 Ralph Lauren Corp. (RL) 0.85 14 0.74
5/23 Q1 2012 Big Lots, Inc. (BIG) 0.69 15 0.70
5/23 Q2 2012 惠普(Hewlett-Packard Co.) (HPQ) 0.91 25 1.24
5/23 BMO Q2 2012 荷美尔(Hormel Foods Corp.) (HRL) 0.42 11 0.40
5/23 AMC Q4 2012 Netapp Inc (NTAP.O) 0.63 28 0.59
5/24 Q3 2012 Costco Wholesale Corp (COST.O) 0.87 24 0.73
5/24 BMO Q4 2012 亨氏 HNZ 0.79 15 0.71
5/24 BMO Q4 2012 Patterson Companies Inc (PDCO.O) 0.56 14 0.53
5/24 BMO Q1 2012 蒂芙尼(Tiffany) (TIF) 0.69 17 0.67
如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪;审校 戴素萍
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/22 美国 发售两年期浮息债券 2/22 美国 发售五年期公债 2/22 德国 标售30年期联邦债券 2/23 美国 发售七年期公债 2/23 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 2/23 日本 标售三个月期贴现国库券 2/23 日本 标售20年期公债