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货币新闻 | 2012年 5月 22日 星期二 07:22 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--5月22日-5月29日

汤森路透5月21日电---以下为标准普尔500企业中将于5月22日-5月29日公布业绩报告的公司.每股盈余(EPS)单位为美元.

GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

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5/22 AMC Q2 2012 Analog Devices, Inc. (ADI.O) 0.51 23 0.75

5/22 BMO Q3 2012 AutoZone Inc. (AZO) 4.04 22 5.29

5/22 BMO Q1 2013 百思买(Best Buy) (BBY) 0.59 22 0.35

5/22 Q4 2012 Compuware Corp. CPWR.O 0.12 5 0.16

5/22 Q1 2013 戴尔(Dell Inc.) DELL.O 0.46 26 0.55

5/22 BMO Q4 2012 Medtronic Inc (MDT) 0.98 25 0.90

5/22 BMO Q4 2012 Ralph Lauren Corp. (RL) 0.85 14 0.74

5/23 Q1 2012 Big Lots, Inc. (BIG) 0.69 15 0.70

5/23 Q2 2012 惠普(Hewlett-Packard Co.) (HPQ) 0.91 25 1.24

5/23 BMO Q2 2012 荷美尔(Hormel Foods Corp.) (HRL) 0.42 11 0.40

5/23 AMC Q4 2012 Netapp Inc (NTAP.O) 0.63 28 0.59

5/24 Q3 2012 Costco Wholesale Corp (COST.O) 0.87 24 0.73

5/24 BMO Q4 2012 亨氏 HNZ 0.79 15 0.71

5/24 BMO Q4 2012 Patterson Companies Inc (PDCO.O) 0.56 14 0.53

5/24 BMO Q1 2012 蒂芙尼(Tiffany) (TIF) 0.69 17 0.67

如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张若琪;审校 戴素萍

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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