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亚洲 | 2012年 5月 22日 星期二 08:05 BJT

《台湾报摘》--经济日报5月22日

* 头版头条:

--经济部长施颜祥提出"101出口龙腾计画",即日起砸下31.6亿台币,加大出口力道,包括扩大贸易金融支援、加码拓销新兴市场等,预期创造600亿台币商机.经济部要求30项出口主力产品出口总额,每个月成长目标要达8%.

* 其他:

--合库金控(5880.TW)董事会决议将办理现金增资,规模约200亿台币.合库金最大股东财政部持股35%将全数放弃认股,改洽特定人,法国巴黎银行集团(BNP)(BNPP.PA)可望吃下合库金3%股权,成为公股金控引进外资策略性投资人首例.

--证所税案速决,关键在下周.行政部门已着手展开证所税各版本的整合,外传考虑参采1989年复征证所税"不溯及既往"原则,准许投资人在开征日前买进的股票,出售时一律免课证所税.

--大陆江苏省淮安市台湾事务办公室表示,富士康科技集团计划投资逾2.1亿美元,在其江苏淮安工厂兴建专门供应苹果(AAPL.O)零组件的生产线,预计今年10月完工.

--为遏止银行杀价竞争,在金管会建议下,财政部考虑将净值报酬率(ROE)、资产报酬率(ROA)纳入公股银行绩效考核标准,藉以促使公股银行提高利润.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 张雅菁; 审校 林高丽

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