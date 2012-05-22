《台湾报摘》--经济日报5月22日

--合库金控(5880.TW)董事会决议将办理现金增资,规模约200亿台币.合库金最大股东财政部持股35%将全数放弃认股,改洽特定人,法国巴黎银行集团(BNP)(BNPP.PA)可望吃下合库金3%股权,成为公股金控引进外资策略性投资人首例.

--证所税案速决,关键在下周.行政部门已着手展开证所税各版本的整合,外传考虑参采1989年复征证所税"不溯及既往"原则,准许投资人在开征日前买进的股票,出售时一律免课证所税.