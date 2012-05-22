《台湾报摘》--经济日报5月22日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--经济部长施颜祥提出"101出口龙腾计画",即日起砸下31.6亿台币,加大出口力道,包括扩大贸易金融支援、加码拓销新兴市场等,预期创造600亿台币商机.经济部要求30项出口主力产品出口总额,每个月成长目标要达8%.
* 其他:
--合库金控(5880.TW)董事会决议将办理现金增资,规模约200亿台币.合库金最大股东财政部持股35%将全数放弃认股,改洽特定人,法国巴黎银行集团(BNP)(BNPP.PA)可望吃下合库金3%股权,成为公股金控引进外资策略性投资人首例.
--证所税案速决,关键在下周.行政部门已着手展开证所税各版本的整合,外传考虑参采1989年复征证所税"不溯及既往"原则,准许投资人在开征日前买进的股票,出售时一律免课证所税.
--大陆江苏省淮安市台湾事务办公室表示,富士康科技集团计划投资逾2.1亿美元,在其江苏淮安工厂兴建专门供应苹果(AAPL.O)零组件的生产线,预计今年10月完工.
--为遏止银行杀价竞争,在金管会建议下,财政部考虑将净值报酬率(ROE)、资产报酬率(ROA)纳入公股银行绩效考核标准,藉以促使公股银行提高利润.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 张雅菁; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。