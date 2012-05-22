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亚洲 | 2012年 5月 22日 星期二 08:06 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--5月22日-5月29日

路透5月22日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.

日期 时间 国家 规模 发行细节

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5/22 西班牙 15-25亿欧元 三个月和六个月期国库券

5/22 0120 日本 约两个月期贴现国库券

5/22 0130 日本 流动性供给标售

5/22 1530 美国 四周期国库券

5/22 1700 美国 两年期公债

5/22 加拿大 89亿加元 98天期国库券

5/22 加拿大 33亿加元 168天期国库券

5/22 加拿大 33亿加元 350天期国库券

5/23 加拿大 14亿加元 票息3.5%的30年期公债

5/23 0600 德国 50亿欧元 两年期联邦债券

5/23 0600 德国 20亿欧元 票息0.1%,2023年到期的通膨保值债券

5/23 1700 美国 五年期公债

5/24 0120 日本 三个月期贴现国库券

5/24 0130 日本 20年期公债

5/24 1700 美国 七年期公债

5/25 英国 标售国库券

5/28 意大利 标售零息/BTPei债券

5/28 英国 票息0.375%,2062年到期的通膨保值债券

5/29 意大利 2012年11月30日到期的六个月期BOT债券

5/29 0130 日本 两年期公债

5/29 1530 美国 13周和26周期国库券

5/29 法国 BTF国库券

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张若琪;审校 艾茂林

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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