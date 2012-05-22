〔企业并购〕Eaton将以118亿美元买下Cooper Industries,收购溢价29%

标题新闻：俄罗斯央行称上半年有减息空间，因通胀放缓速度较预期快，料首季经济成长0.4-0.7%
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路透5月21日---多元化工业制造商Eaton(ETN.N)敲定协议,将以118亿美元现金加股票买下电气设备生产商Cooper IndustriesCBE.N,收购溢价达29%,并称将把公司移至爱尔兰以便节税.
Eaton表示,这宗交易可使公司向矿业、油气和公用事业等众多市场提供照明等更加全面的电气产品,帮助该公司在降低成本的同时向新兴市场扩张.
这是Eaton迄今最庞大的交易,也是周一宣布的几宗收购案中最大的.分析师称收购是企业在全球经济迟滞下求得成长的一种办法.
Eaton将支付每股72美元,其中39.15美元为现金,其余为股票.新成立的Eaton Global Corp Plc中近四分之三股权由Eaton股东控制,行政管理总部仍在俄亥俄州.
摩根大通分析师Ann Duignan称,以Cooper的11.5倍预估本益比(市盈率)来看,这个价码似乎还算公平,或"稍有点贵".
Cooper股价暴涨25.14%,收盘报69.88美元;Eaton则收低0.73%至42.09美元,盘中曾一度涨至43.37美元.
Eaton执行长Sandy Cutler表示,公司组织迁至爱尔兰每年将可为Eaton省下约1.6亿美元的税金.但其表示此交易主要考量的是企业综效,而非降低税金.合并后的新公司也将由Cutler执掌.
"那确实在全球现金管理和相关税务方面给我们带来一些好处,但(成为爱尔兰公司)确实只是这桩交易的副产品."Cutler在访问时告诉路透.
Eaton指出,收购Cooper收购将使Eaton在2016年前每年省下2.6亿美元成本,年营收则可增加1.15亿美元.
Cutler表示交易预计2012年底完成.电气业务将占新公司营收约59%,其余则来自液压、航空航天、卡车等市场.
Eaton这宗交易的现金部分,已获摩根士丹利(MS.N)和花旗银行(C.N)提供67.5亿美元过渡性融资的承诺.公司表示将发行新债,利用手头现金并可能出售部分资产来偿还贷款.(完)
--编译 张若琪;审校 郑茵
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