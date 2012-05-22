《台湾报摘》--工商时报5月22日

* 头版头条:

--总统就职后第一个台股交易日,再创低量,上市柜成交合计627亿台币.全台房市也未上演庆祝行情,买气黯淡.同时,5月前20天新车领牌总数为1.17万辆,较上月衰退17.5%,种种迹象显示,目前游资冻结,内需市场三大指标"股、房、车"一起沉沦.

* 其他:

--中日韩今年将启动自由贸易协定(FTA)马政府也加快谈判脚步.我方已派员前往北京,向大陆商务部传达讯息,希望两岸经济合作架构协议(ECFA)后续货品贸易谈判,由过去一季一次改为两个月一次,并盼6月起展开第一轮实质货品协商.

--台新金控(2887.TW)并纽约人寿已近最后掀牌阶段,据消息人士透露,台新金将以3亿台币买下纽约人寿,近期就将对外公布,不过对此说法,台新金财务长林维俊仍强调"不对个案评论".(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.