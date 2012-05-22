《台湾报摘》--工商时报5月22日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--总统就职后第一个台股交易日,再创低量,上市柜成交合计627亿台币.全台房市也未上演庆祝行情,买气黯淡.同时,5月前20天新车领牌总数为1.17万辆,较上月衰退17.5%,种种迹象显示,目前游资冻结,内需市场三大指标"股、房、车"一起沉沦.
* 其他:
--中日韩今年将启动自由贸易协定(FTA)马政府也加快谈判脚步.我方已派员前往北京,向大陆商务部传达讯息,希望两岸经济合作架构协议(ECFA)后续货品贸易谈判,由过去一季一次改为两个月一次,并盼6月起展开第一轮实质货品协商.
--台新金控(2887.TW)并纽约人寿已近最后掀牌阶段,据消息人士透露,台新金将以3亿台币买下纽约人寿,近期就将对外公布,不过对此说法,台新金财务长林维俊仍强调"不对个案评论".(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 张雅菁;审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。