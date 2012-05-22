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亚洲 | 2012年 5月 22日 星期二 08:24 BJT

《台湾重要政经日程》--5月22日-12月31日

==================今日重要政经消息======================

5/22(二)

--08:30 主计处公布4月季调失业率,3月经季节调整后失业率为4.14%.

--09:00 工业总会举办"与首长对话--能源政策与产业发展"

--14:00 台经院制造业个别景气信号发表座谈会

--14:00 星展银行外汇趋势分析

==================近期重要政经消息======================

5/23(三)

--14:30 永丰金(2890.TW)第一季业绩说明会.

--16:00 经济部公布4月工业生产,3月工业生产较上年同期衰退3.42%.

5/25(五)

--16:00 主计总处公布第一季GDP统计值.

--16:10 央行公布4月M2货币总计数,3月货币总计数M2年增率为5.05%.

6/5(二)

--08:30 主计处公布5月消费者物价指数(CPI),4月较去年同期成长1.44%.

--16:00 央行公布至5月底的外汇存底,4月末为3,950.73亿美元.

6/7(四)

--16:00 财政部公布5月进出口金额,4月出口金额较上年同期衰退6.4%,进口则是成长2.1%.

6/20(三)

*--16:00 经济部公布5月外销订单,4月较去年同期衰退3.52%.

6/21(四)

--12:30 央行标售364天期"财101-3期"国库券,金额250亿台币,22日交割.

6/22(五)

--12:30 央行标售10年期101/5R增额发行公债,金额400亿台币,27日交割.

8/20(一)

*--16:20 央行公布第二季经常帐,上一季为顺差109.3亿美元.

10/10(三)

--金融市场因国庆日休市一天.

12/22(六)

--金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易.

12/31(一)

--金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.

注: * 代表新增内容.(完)

--记者 张雅菁;审校 乔艳红

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