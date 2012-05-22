〔路透调查〕希腊不太可能退出欧元区--货币市场交易员

路透班加罗尔5月21日电---周一公布的路透例行调查显示,有略过半数的欧元区货币市场交易员认为希腊在2013年底时仍会留在欧元区.

22位受访交易员中有14位表示,今年或明年希腊都将不会放弃欧元.希腊退出欧元区一事曾经被认为是不可能的,如今却变成公开讨论的议题,因希腊的政经局势动荡.

八国集团(G8)峰会坚定赞同,应对不景气的欧元区经济辅以一味让其恢复活力的关键新药,即类似美国那样的刺激措施,来平衡欧洲紧缩措施.[ID:nSB1556784]

交易员的共识与上周对分析师所做的类似调查相一致.上周调查有略过半数(64位中有35位)分析师表示,明年底前希腊仍将在欧元区.

在该例行的周度调查中,交易员预期欧洲央行本周将透过七日操作注资400亿欧元,低于上周到期的429.9亿欧元.(完)