〔中国新债〕中国建筑发行30亿元三年期私募中期,票息5.4%--IFR

路透5月22日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国建筑股份(601668.SS)委任中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)和招商银行(600036.SS)(3968.HK)主承销，发行了总额30亿元人民币（4.76亿美元）私募中期票据，期限3年，票息是5.4%。该期票据和发行人同为AAA级信用评级。

公司曾于去年3月和7月分别以5.65%以及5.44%的票息发行60亿元7年期及40亿元5年期公募中票。

另外,大型电力企业中国国电集团刚完成私募发行30亿元人民币（4.76亿美元）的中期票据。三年期，票息是4.91%，由中国招商银行主理。是次交易后公司还将剩余20亿元的私募中期票据发行额度。

该利率低于华电集团上周一笔30亿元人民币三年期私募中票，票息是5.23%，由中国建设银行(601939.SS) (0939.HK)和光大银行(601818.SS)负责安排。中诚信给予该期无担保MTN和发行人主体的信贷评级均为AAA。(完)

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