〔中国新债〕中国建筑发行30亿元三年期私募中期,票息5.4%--IFR

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透5月22日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国建筑股份(601668.SS)委任中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)和招商银行(600036.SS)(3968.HK)主承销，发行了总额30亿元人民币（4.76亿美元）私募中期票据，期限3年，票息是5.4%。该期票据和发行人同为AAA级信用评级。
公司曾于去年3月和7月分别以5.65%以及5.44%的票息发行60亿元7年期及40亿元5年期公募中票。
另外,大型电力企业中国国电集团刚完成私募发行30亿元人民币（4.76亿美元）的中期票据。三年期，票息是4.91%，由中国招商银行主理。是次交易后公司还将剩余20亿元的私募中期票据发行额度。
该利率低于华电集团上周一笔30亿元人民币三年期私募中票，票息是5.23%，由中国建设银行(601939.SS) (0939.HK)和光大银行(601818.SS)负责安排。中诚信给予该期无担保MTN和发行人主体的信贷评级均为AAA。(完)
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--整理 杨淑祯; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。