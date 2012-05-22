〔钢铁产业〕全球钢铁产量增长迟缓,市场前景疲弱

路透伦敦5月21日电---国际钢铁协会数据显示,全球及中国4月粗钢产量增长迟缓,未来数月或将进一步放缓,因本应为年内旺季之际,钢铁业者却遭逢需求减弱及价格下滑的处境. 据国际钢铁协会周一发布的数据显示,全球4月钢铁产量仅较上年同期增加1.2%,至1.28亿吨. 中国4月钢铁产量则增长2.6%至6,060万吨,增幅较最近几个月为低. 分析师并表示,中国未来几个月的产量料将更急剧放缓. "即使我们知道需求始终低迷,但值得注意的是中国仍在扩充产量,"Wood Mackenzie首席钢铁分析师Patrick Cleary指出. "多出的产量并未提供作为额外的需求之用,许多产量变成库存及额外的出口,这种情况显然无法一直持续下去.市场供过于求,价格持续下滑.很快地在某个阶段,我们会开始看到中国出现一些反应." 国际钢铁协会上月预测,2012年全球钢铁消费增长将放缓,受中国经济成长减弱及欧债危机变数所冲击[ID:nSB1518348]. 欧盟4月钢铁产量为1,490万吨,较上年同期减少5.2%. 欧洲钢铁业者虽曾率先减产以因应需求减弱,但价格仍持续下滑,且该区域经济状况脆弱,意味着其有可能进一步减产. 欧洲最大的钢铁制造大国--德国4月钢铁产量减少5.5%,而第二大钢铁生产国--意大利则下降3.2%. 分析师表示,全球钢铁市场所有的指标仍然偏空,尤其是欧洲. "欧洲钢铁需求疲弱,且亚洲经济成长减缓,导致全球钢价近期暴跌,"CME集团金融产品主管Martin Evans在报告中指出. 美国4月钢铁产量为770万吨,较上年同期成长9.3%.日本4月钢铁产量增长7.6%,成为910万吨.(完) --编译 龚芳;审校 王兴亚