〔美国个股〕美银执行长对该行投资组合感到放心,因多为政府担保债券

路透5月21日电---美国银行(BAC.N)执行长莫尼汉(Brian Moynihan)周一在投资人会议中表示,该行对其投资资产组合感到"非常放心",因其大多投资在政府担保的抵押债券及美国政府公债. 摩根大通(JPM.N)本月揭露其首席投资办公室(CIO)一项交易策略导致该行亏损至少20亿美元后,莫尼汉即被问到美国银行投资的状况. 他表示,对于部份提供给大型企业的贷款,该行购买类似保险的保护,但在企业层面并未进行更大范围的信贷对冲押注. 据美国银行呈缴美国证券交易委员会(SEC)的季度资料显示,该行截至第一季底持有债券规模达2,970亿美元. 莫尼汉表示,金融市场已能消化摩根大通亏损的消息;其并补充道,市场活动并未像去年欧债危机时出现关闭. "这(摩根大通事件)引发市场相当大的疑虑,但我认为其并未扰乱市场,"莫尼汉表示. 对于美银的抵押业务,莫尼汉表示,该行回收贷款及因应借款人陷入困境的成本约为每季30亿美元,已经到达顶峰,因为拖欠的贷款持续下降.然而,他表示,这些成本要到明后两年才会显着减少.(完) --编译 龚芳;审校 王兴亚