《热点透视》欧元区的长期愿景为何?

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Hugo Dixon 编译 王冠中

路透伦敦5月21日电---欧元区的长期愿景应该是什么模样?标准答案是茁壮的财政、金融和政治联盟.许多欧元区官员都是这样倡议的.欧元区外的人士也是这么认为,英国首相卡梅伦上周便呼吁欧元区"和好或分手".

危机已显示出目前的体系是行不通的.但一头热栽入类似美国的欧洲合众国型态,对政治和经济来说都不是好事.另一个更具吸引力的愿景是维持符合欧元规范的最大程度国家自主性.要达到这一点,有偿付能力的政府和银行需要有流动性的后援、偿付能力有问题的政府和银行需要进行债务重整、而且所有的政府和银行都需要保有弹性.

倡议者称,更紧密的联盟不仅可以避免未来的危机,也能够协助解决目前的危机.主要的提议是让各国政府透过所谓的欧元区共同债券来为彼此的债券做担保,并且准备好为彼此的银行业提供纾困.要取得相互的支援,各国政府和所有的银行都要遵循严格的统一规范.

但欧洲人还没准备好要进到这一步.反欧元声浪正在升温,从法国和意大利选举结果可见一斑.德国在去年12月对财政纪律条约的坚持,引发了反欧元的情绪.

欧元区菁英人士鼓吹以更具野心的计画来推进加速整合,很可能会遭到选民们的反弹,尤其是在北欧地区.他们会担心需要为挥霍无度的南欧人提供长期的援助.急着进行欧元区整合,要是投资人不看好,对于当前的危机可能也没什么帮助.如果德国得担负起整个欧元区的债务,投资人可能会开始质疑德国的信誉.

相较之下,马城条约提出的权力下放原则,让有能力的最低层级政府来做决定,这样的原则对政治和经济都是有利的.当然,就算是德国财政部长朔伊布勒等倡议政治联盟的人士,也认同这项原则.重点在于确定欧元存续所需的根本条件.这些条件可能有三项.

首先是无偿付能力的个体--不论是政府或银行--应重整债务.让政府和银行在荣景期间如此大幅度杠杆操作的一个主要原因,就是各界普遍认为这些债务不会出问题.自满之情种下了危机之因.

在此同时,在处理危机上的一主要的错误,是未能在希腊债务问题爆发之初就进行债务重整.如果有做到这一点,民间部门债权人会承受冲击.然而,希腊大部分的债务都得到纾困,根据瑞银的数据,希腊尚未到期的2,740亿欧元债务中,现在有74%是由各国政府和国际货币基金组织(IMF)所持有.这意味着若希腊果真违约,纳税人就得收拾残局了.

当然,如果希腊有及早进行债务重整,其他欧元区银行的资产负债表就会出现大缺口.部分银行可能也会需要政府的援助.但就算这样也好过现在这种永无止尽的主权债务危机交杂着银行业危机.

再者,未来无偿付能力的银行也不应该接受纾困.这些银行的债权人应被要求先承担损失,之后才由纳税人注资.原本财务稳健的爱尔兰却被银行业问题给拖垮,就是因为没做到这一点.

第二个条件是:应为有偿付能力的银行和政府提供流动性后援.

对银行业而言,流动性后援来自欧洲央行.先决条件是,银行本身要有适当规模的资本.在危机期间,欧元区政府通常会避开这项议题.就在本月时,法国和德国共谋削弱巴塞尔三号规范在欧洲的应用力道,而西班牙则是再次进行了半调子的银行业重整.如果欧元区领导人希望欧元能够成功,就要停止做这些毫无意义的事.

对政府而言,主要的流动性后援来自即将设立的欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM).该机构要发挥功用,还需要更多的资金,因为其现有资金规模还不足以协助西班牙和意大利.其中一个选项就是允许该机构向欧洲央行借款.

然而,要取得后援,交换条件就是自身要有偿付能力.无偿付能力的政府唯有在重整债务后才能取得纾困.流动性不佳且无偿付能力的政府会需要有可靠的削减债务长期计画.意大利债务规模高达国内生产总值(GDP)的120%,但有钜额私人财富和国家资产,该国有一天可能会发现被归类在流动性不佳且无偿付能力的国家.为取得流动性,意大利可能得同意进行国有不动产私有化和增加富人税负的多年计画.

最后一个条件就是大幅提高弹性,尤其是在劳动市场方面.这是恢复南欧竞争力并让欧元区有能力因应未来冲击的关键.

若欧元区可以做到这三件事--无偿付能力者进行债务重整、为有偿付能力者提供流动性、并改善各个方面的弹性--各国就能继续使用欧元同时也保有自主性.比起组成单一欧元区国家或者让欧元区分崩离析,上述做法会是比较好的愿景.(完)