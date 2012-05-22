〔台湾债市〕RP利率平稳,但月底资金需求及公债交割在即或起波澜

路透台北5月22日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周二平稳,今日虽有70亿台币的台塑(1301.TW)公司债交割,交易商续作大致顺畅;惟公债交割在即及月底例行资金需求影响,预料下半周市况将会趋紧.

券商交易人士指出,尽管近日投信持续于场上找券,但以高收益的非公债类为优先考量,令承作公债RP调度难度升高,需多方寻觅才能弥平缺口,场上公债RP资金供应方也转为寿险和本地银行,各家资金分配较为不均.

他们并表示,本周交割的公债因银行和证券商拿下多数筹码,预估银行料因应资金需求而陆续走钱,届时有资金缺口者调度难度将增加,交易商纷纷备战以待.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,同于上日.

交易商统计,周三鸿海(2317.TW)公司债也有60亿台币;周四则有10年期公债101/乙二及渣打银行金融债交割,金额分别为300亿及67亿;周五有台北富邦银行47亿金融债交割.

台湾央行表示,财政部委托标售的10年期公债101/乙二A01202=TWO得标利率为1.271%.各行业的得标比重方面,银行得标比重55.01%、证券业31.33%、寿险业10.0%、票券业3.66%.[ID:nST0519527](完)