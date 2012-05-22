〔台湾债市〕RP利率平稳,但月底资金需求及公债交割在即或起波澜

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北5月22日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周二平稳,今日虽有70亿台币的台塑(1301.TW)公司债交割,交易商续作大致顺畅;惟公债交割在即及月底例行资金需求影响,预料下半周市况将会趋紧.
券商交易人士指出,尽管近日投信持续于场上找券,但以高收益的非公债类为优先考量,令承作公债RP调度难度升高,需多方寻觅才能弥平缺口,场上公债RP资金供应方也转为寿险和本地银行,各家资金分配较为不均.
他们并表示,本周交割的公债因银行和证券商拿下多数筹码,预估银行料因应资金需求而陆续走钱,届时有资金缺口者调度难度将增加,交易商纷纷备战以待.
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,同于上日.
交易商统计,周三鸿海(2317.TW)公司债也有60亿台币;周四则有10年期公债101/乙二及渣打银行金融债交割,金额分别为300亿及67亿;周五有台北富邦银行47亿金融债交割.
台湾央行表示,财政部委托标售的10年期公债101/乙二A01202=TWO得标利率为1.271%.各行业的得标比重方面,银行得标比重55.01%、证券业31.33%、寿险业10.0%、票券业3.66%.[ID:nST0519527](完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。