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亚洲 | 2012年 5月 22日 星期二 11:20 BJT

〔日本股市〕日经指数早盘收升1%,投资人敲进跌深个股

路透东京5月22日电---日本股市日经指数周二早盘收升,延续周一的技术性修正涨势,上周欧债危机恶化疑虑打击日股大跌后,投资人逢低承接.

日经指数.N225上涨1%,至8,718.59,日圆回稳提振出口股,投资人聚焦于上周遭严重抛售的个股.

小松制作所(6301.T)跳涨5.6%,先前两个交易日下跌6.8%.日立建机(6305.T)上涨2.3%,Kubota Corp (6326.T)上涨4.4%.

"欧洲或中国情况并没有变好,但目前情形已经反映完了,现在只是空头回补,"SMBC Friend Securities投资研究总经理Fumiyuki Nakanishi称."上档料有限,阻力在五日移动均线8,726附近."

东证股价指数.TOPX涨1.1%,至733.01.(完)

--编译 蔡美珍;审校 戴素萍

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