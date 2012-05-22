《台湾新债》中钢预计今日发出公司债招标通知,七年与10年券各标售100亿台币--消息

路透台北5月22日电---一位熟悉相关事务的人士周二表示,台湾龙头钢厂--中钢(2002.TW)预计今日发出公司债招标通知,七年与10年券各标售100亿台币.

该人士并称,若本次公司债标售顺利,今年不排除中钢还有发行公司债筹资的计画,以因应资本支出需求.

中钢公司一位了解情况的内部人士亦对路透确认了上述消息.

中钢日前举行董事会,通过将公司债发行年限由三至七年延长为五至10年.证实了路透日前引述消息来源的报导.[ID:nST0455496]

中钢在中华信评的评等为"twAA+".(完)

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