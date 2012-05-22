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亚洲 | 2012年 5月 22日 星期二 11:28 BJT

〔标题新闻〕贝莱德等三业者已买下总计16亿美元F1股票,CVC Capital持股比例减至约40%--消息

注:F1为一级方程式赛车(Formula One)事业.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8GM0MX]

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