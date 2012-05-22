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亚洲 | 2012年 5月 22日 星期二 11:38 BJT

〔韩国金融〕第一季短期外债与外汇储备比率降至近六年低位

路透首尔5月22日电---韩国央行周二公布的数据显示,韩国第一季短期外债略增,因外资购买国内债券,但短期外债与总体外债及外汇储备的比率则下降.

韩国央行表示,3月底时短期外债增至1,363亿美元,三个月前则为1,361亿美元.

央行数据显示,短期外债与外汇储备的比率降至43.1%,为近六年来最低,12月时为44.4%.

数据表明,3月短期外债与韩国总体外债的比率降至12年低位33.1%,2011年底为34.2%.

韩国3月底净资产略增至995亿美元,为2007年9月以来最高,三个月前为980亿美元.(完)

--编译 龚芳;审校 孙茉莉

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