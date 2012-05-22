《热点透视》希腊发行欧元代币"Geuro",相对而言或许是最好的解决办法

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas 编译 戴素萍

路透伦敦5月21日电---相比于自己的货币披索,古巴人更愿意要美元.当政府发行的货币得不到人民的信任时,就会发生这种情况.但即便是这样的双币体制,相对来说也许还算是让希腊留在欧元区的最好方式了.

假设希腊新政府拒绝接受纾困案所附加的财政条件.为希腊出资的欧元区国家仍希望避免希腊再度违约,亦不愿面对其退出欧元区的尴尬.他们可能会支付现有希腊债券的票息,以避免金融市场的雪崩,同时会拒绝进一步发放纾困资金作为惩罚.到时候希腊政府将会资金告罄.公务员的薪资和养老金是不能不发的,政府也许就会发行借据(IOU)来救急.这些借据将迅速流通到整个经济体中,形成一种地位次于欧元的货币.德意志银行的Thomas Mayer建议把这种新的替代货币叫做geuro.

希腊可以发行geuro作为欧元代币,但外国人并不相信政府会很快拿出欧元换回这些代币.他们只有在相对于欧元大幅折价的情况下才会接受geuro.一开始geuro兑欧元的汇率可能低得近乎于惩罚--Mayer建议每geuro只能兑换不到0.5欧元.但在经济领域中部分使用geuro将会带来货币贬值的好处.虽然欧元仍然是希腊的法定货币,但进口商品将会变得更加昂贵,而出口会更具竞争力.

geuro也有可能让一切变得更糟.希腊银行业将会无力偿债,因为借款人只拿geuro来偿还欧元贷款,而储户试图把手中的欧元转移到国外,以免在取款时变成贬了值geuro.Mayer建议采取这样一个办法:将希腊的银行合并成一家全国性的坏账银行,由欧元区进行管理并提供资金.这样做会有效--但其他欧元区成员国会感到恐怖.他们痛恨亏损,也不会想扛责任来管理一个有麻烦的经济体,且这也违背了由欧洲央行管理整个欧元区货币的原则.

还有一个巨大的风险:为了减轻失去硬通货所带来的痛楚,希腊政府可能会大幅调高以geuro计价的薪资.这将引发高通胀.Mayer认为,或者说是希望,心理压力会产生弥补作用.他认为这种半脱离欧元区的状态令人颜面无光且不受欢迎,可能激励希腊处理好自身的问题,从而很快摆脱geuro重拾欧元.

如果对于geuro的过渡把握不当,恐慌情绪可能摧毁这种新的替代货币,其他欧元区国家多数也会遭殃.即便事事顺利,希腊还需要解决两种货币同时流通所带来的混乱.不管是不是希腊人,都会蒙受实际损失,然而希腊疲弱的经济已经注定,不管以何种货币衡量,损失都是不可避免的.

当一当事后诸葛亮,想想以前怎么管理欧元区会更好,这当然很容易.然而仅凭"但愿"并不能解决当前的问题.geuro可能既麻烦又有风险,但相对来说这也许是未来最好的选择了.(完)