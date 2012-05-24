《热点透视》法德对欧元区债券虽存分歧,但尚不严重

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Pierre Briançon 编译 戴素萍

路透伦敦5月23日电---媒体期待戏剧性事件,市场则冀望有计画出炉.而法国总统奥朗德(Francois Hollande)首次出席的欧盟峰会可能两者都不会出现.这场峰会既不会拿出化解欧元危机的仙丹妙药,也不会产生希腊留在欧元区的蓝图,而且对于提振欧元区经济成长的策略也不会达成共识.此外,德法两国对于欧元区债券问题的争执也不会到了决一雌雄的地步,目前法国青睐发行欧元区共同债券,但德国却持反对立场.主要原因在于,对于应该是什么样的债券没有共识的情况下,很难决定同意还是不同意.

欧元区债券有时候被假定是一种欧盟内的一般性无条件债务池.然法国政府官员已明确表明这不是他们心中所想的,但却没有提出另外的替换提案.与此同时,其他参与讨论的各方对于欧元区债券应该是怎样的债券似乎各有打算.

在某种意义下,欧元区债券早已存在了:欧元区纾困基金--欧洲金融稳定机构(EFSF)所发行的债券,就可以被说成是欧元区债券.欧盟执委会提议为基建项目融资而发行的有限目的"项目债券",可能同样符合该定义.执委会也有建议三种版本的"稳定债券".不同的智库,甚至德国总理梅克尔的经济专家委员会,也提出更多版本的债券.

最后,如果EFSF或欧洲稳定机制(ESM)被允许直接向受困欧元区银行注资,它们就可能必须发行债券,目前正在讨论这个想法.尽管该建议遭到德国的反对,但其他政府并没有放弃这个最终可能说服梅克尔的想法.毕竟,这不需要政府承诺额外的资源,而且任何支援都将是有条件的,取决于这些国家有无维持严格的财政纪律.

法国和德国或许觉得他们对于欧元区债券问题的意见严重相左.但他们还远没到那个地步.他们得先就他们正在争论的是什么达成一致,才能持有不同意见.(完)