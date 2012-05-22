版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 22日 星期二 12:00 BJT

〔标题新闻〕日本三井住友银行称与缅甸Kanbawza银行签约,提供后者管理专门知识

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nT9E8FO00Y]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐