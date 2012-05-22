《台湾新债》中钢公司债标售以七年与10年券为主,短率拉高促其"取长弃短"(更新版)

(新增市场人士说法)

* 中钢公司债标售以七年与10年券为主,各标售100亿台币

* 中钢内部人士指年底前不排除还有发行计画

* 短率拉高令发行端改以发行长券为主

路透台北5月22日电---短率上扬料令公司债发行转为以长天期为主.一位熟悉相关事务的人士周二表示,台湾龙头钢厂--中钢(2002.TW)本次公司债标售以七年与10年券为主,各标售100亿台币.五年券则完全不发行.

此与过去公司债发行以五年为主、七年为辅的现象大异其趣.公司债承销人士解读,由于日前央行拉抬隔拆利率,且债市同业附买回(RP)利率也居高不下,令养券空间明显压缩,五年券得标利率已与七年贴近,发行者在考量发行成本与锁住长期资金成本下,转为以发行长券为主.

"若要发五年券,利率就要高,这样就占不到便宜."他说.

承销人士也举台电公司债前两次标售结果为例,五年券得标利率从1.23%弹升至1.29%,但10年券却仅从1.50%微升至1.52%."这样还不如发七年与10年的长券."

中钢公司一位了解情况的内部人士也指出,中油之前发行10年债利率仅1.49%."我们想这次涨幅空间也不大,但还是由市场决定,没有预设立场."

该人士并称,若本次公司债标售顺利,今年底前不排除还有发行公司债筹资的计画,以因应资本支出需求,但规模尚未精算.

中钢日前举行董事会,通过将公司债发行年限由三至七年延长为五至10年.证实了路透日前引述消息来源的报导.[ID:nST0455496]

因应油电价格调涨引发通膨预期,台湾央行日前将委由大型行库代收隔夜资金利率缓步拉高至0.506%,但从上周一(14日)开始,已暂止一个多月来的上调步伐.[ID:nST0516883]

根据部分承销商的统计数据显示,今年台湾前四月已完成定价的公司债发行金额约1,300亿台币,较去年同期的约870亿大幅成长近50%.不排除全年将超越去年3,200亿台币的规模,再创历史新高.[ID:nST0517499]

中钢在中华信评的评等为"twAA+".(完)

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